Austria Lustenau Juniors auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 08:54

Rätia Bludenz 1b blieb gegen Austria Lustenau Juniors chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Austria Lustenau Jrs. setzte sich standesgemäß gegen FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b durch.

Elias Grabher brachte Rätia Bludenz 1b in der 33. Minute ins Hintertreffen. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Marlon Schweighofer den Vorsprung von SC Austria Lustenau Juniors auf 2:0 (40.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für ruhige Verhältnisse sorgte Grabher, als er das 3:0 für Austria Lustenau Juniors besorgte (72.). Der vierte Streich des Gasts war Ersan Toci vorbehalten (74.). Letztlich fuhr der Tabellenführer einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Den Kampf um die Klasse geht FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b in der Rückrunde von der achten Position an. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Gastgeber das Problem. Erst sechs Treffer markierte Rätia Bludenz 1b – kein Team der 5. Landesklasse Oberland ist schlechter. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b alles andere als positiv. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Rätia Bludenz 1b auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Nachdem Austria Lustenau Jrs. hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist SC Austria Lustenau Juniors weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Die Angriffsreihe von Austria Lustenau Juniors lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 27 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Austria Lustenau Jrs. ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sieben Siege und ein Unentschieden zu Buche. Mit sechs Siegen in Folge ist SC Austria Lustenau Juniors so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am kommenden Samstag trifft FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b auf Peter Dach FC Koblach 1b (13:30 Uhr), Austria Lustenau Juniors reist zu SPG Schwarzach/Wolfurt 1c (16:00 Uhr).

5. Landesklasse Oberland: FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b – SC Austria Lustenau Juniors, 0:4 (0:2)

