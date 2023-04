Schwarzach/Wolfurt 1c holt Remis gegen Blau Weiss Dornbirn

Details Dienstag, 18. April 2023 00:31

In der 5. Landesklasse Oberland konnte in Runde 13 Schwarzach/Wolfurt 1c den nächsten Punkt holen – ein 1:1 beim SC Blau Weiss Dornbirn. Die Austria Lustenau Juniors haben die Tabellenführung mit einem 5:2 gegen den FC Nüziders II verteidigt.

Spiel zeigte auf, woran wir arbeiten müssen!

Josef Hinteregger, Trainer Schwarzach/Wolfurt 1c: „Zweites Spiel - zweites Unentschieden. Aufgrund der großen Regenmengen spielten wir das Spiel gegen Blau Weiß Dornbirn am Kunstrasen in Hatlerdorf. Auf dem für uns ungewohnten Platz taten wir uns schwer eine klare Linie in unser Spiel zu bekommen. Die Hausherren waren etwas besser in der Partie, am engen Platz kamen nicht viele sehenswerte Spielzüge zu Stande.

Nach 24 Minuten nutzten die Dornbirner eine Unstimmigkeit in unserer Hintermannschaft und gingen mit 1:0 in Führung, was auch der Pausenstand war. Dank der Besprechung in der Halbzeitpause konnten wir uns in Hälfte zwei verbessert präsentieren. Große Chancen auf unserer Seite blieben leider aus. Da die Hausherren zwei gute Gelegenheiten vergaben, blieb das Spiel offen. Wir versuchten bis zum Schluss den Ausgleich zu erzielen und konnten uns in der Nachspielzeit für den Aufwand belohnen. Simon Schwarz auf Bathuan Bülbül mit dem Endresultat des viel umjubelten 1:1.Somit drehte sich heute die Gefühlswelt im Vergleich zum Spiel vor zwei Wochen komplett. Heute fühlt sich das 1:1 wie ein Sieg an. Das Spiel zeigte deutlich auf, woran wir noch arbeiten müssen und diese Punkte werden wir in den nächsten Trainingswochen angehen!“

