Tore am laufenden Band für FC Koblach Ii in Nüziders

Details Montag, 24. April 2023 18:50

FC Nüziders 1b blieb gegen FC Koblach 1b chancenlos und kassierte eine herbe 2:6-Klatsche. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Koblach 1b. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 4:4-Remis begnügen müssen.

Gleich zu Spielbeginn traf Peter Dach FC Koblach 1b zur frühen Führung (3.). Bastian Gumilar trug sich in der 20. Spielminute in die Torschützenliste ein. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Jonas Benz vollendete zum dritten Tagestreffer in der 60. Spielminute. Der vierte Streich von FC Koblach 1b war Thomas Staudacher vorbehalten (75.). In der 80. Minute legte der Gast zum 5:0 nach. Eine starke Leistung zeigte Jasmin Music, der sich mit einem Doppelpack für Nüziders 1b beim Trainer empfahl (82./84.). Koblach 1b baute den Vorsprung in der 90. Minute aus. Am Schluss siegte Peter Dach FC Koblach 1b gegen Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei FC Nüziders 1b. Die mittlerweile 42 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Der Gastgeber befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen FC Koblach 1b weiter im Abstiegssog. Nun musste sich Nüziders 1b schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach dem vierten Fehlschlag am Stück ist Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b weiter in Bedrängnis geraten. Gegen Koblach 1b war am Ende kein Kraut gewachsen.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Peter Dach FC Koblach 1b liegt nun auf Platz drei. Mit beeindruckenden 46 Treffern stellt FC Koblach 1b den besten Angriff der 5. Landesklasse Oberland. Mit dem Sieg baute Peter Dach FC Koblach 1b die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Koblach 1b sieben Siege, ein Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für FC Koblach 1b, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Samstag tritt FC Nüziders 1b bei FC Beschling Bettler Äule an, während Koblach 1b zwei Tage später SC Austria Lustenau Juniors empfängt.

5. Landesklasse Oberland: Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b – Peter Dach FC Koblach 1b, 2:6 (0:2)

90 Marc Tuertscher 2:6

84 Jasmin Music 2:5

82 Jasmin Music 1:5

80 Ulas Uecuencue 0:5

75 Thomas Staudacher 0:4

60 Jonas Benz 0:3

20 Bastian Gumilar 0:2

3 Ulas Uecuencue 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei