FC Lustenau 1c schießt Tore am laufenden Band

Details Montag, 15. Mai 2023 14:18

FC Lustenau 1c kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:2-Erfolg davon. Damit wurde der Ligaprimus der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Salz in der Suppe – sprich Tore – hatte im Hinspiel gefehlt.

Josef Hinteregger, Trainer SPG Schwarzach/Wolfurt 1c: „Klare Niederlage im letzten Heimspiel



Beim heutigen letzten Heimspiel waren bereits die Vorzeichen wenig vielversprechend. Zu einigen Langzeitverletzten kamen noch mehrere kurzfristig nicht teilnahmefähige Spieler hinzu.



Daher mussten wir improvisieren, wo es nur ging, zusätzlich zu den beiden 1b Spielern Philip Erath und Julian Humpeler welche am Vortag bereits 85 bzw. 60 Minuten gespielt hatten - ein großes Danke für den Einsatz an dieser Stelle - mussten wir auch das Comeback eines Spielers mit einer überstandenen Kreuzbandverletzung vorziehen. Zu allem Überfluss ging es heute gegen den Tabellenführer (und inzwischen auch Meister) FC Lustenau 1c.



Nach dem 0:1 nach ca. 10 Minuten, bei welchem der Gegnerspieler mit hartem Einsatz gegen unseren Tormann zu Gange war, konnten wir uns bis um Spielminute 30 Recht gut zur Wehr setzen. Dann kam es allerdings knüppelhart und innerhalb von zehn Minuten kassierten wir die Treffer zum 0:2, 0:3 und 0:4. Erwähnenswert ist, dass die Lustenauer ihren Meistertitel zu recht eingefahren haben, da sie in ihrer Art Fußball zu spielen, deutlich über dem Niveau der 5. Landesklasse liegen. Angeführt vom ehemaligen RLW Spieler und nun Spielertrainer Dejan Stanojevic läuft der Ball vorne wie an der Schnur gezogen und hinten wird kompromisslos verteidigt.



Kurz vor der Pause fasste sich Julian Humpeler ein Herz und schloss sehenswert aus großer Distanz ab.



Nach der Pause leider nicht die erhoffte Trendwende, ganz im Gegenteil, wiederum innerhalb von wenigen Minuten die Treffer zum 1:5, 1:6 und 1:7. In dieser Phase konnten wir den widrigen Umständen nicht die Stirn bieten und ließen die Gäste zu einfach zum Torerfolg kommen.

Positiv herauszuheben ist, dass wir uns auch hier nicht aufgegeben haben und unsererseits Chancen verbuchen konnten. Eine davon konnten wir zum 2:7 nutzen. Der Schlusspunkt gehörte nochmals dem neuen Meister und damit endete eine (leider) einseitige Partie mit 2:8 aus unserer Sicht.



Nun gilt es, die Wunden zu lecken und uns für das letzte Spiel der Saison, welches allerdings erst am 3.6 über die Bühne geht, noch einmal ordentlich vorzubereiten.“

SPG Schwarzach/Wolfurt 1c muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende steht die Heimmannschaft mit neun Punkten auf Platz neun. In der Verteidigung von Schwarzach/Wolfurt 1c stimmt es ganz und gar nicht: 48 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur einem Sieg und sechs Unentschieden sind die Aussichten von SPG Schwarzach/Wolfurt 1c alles andere als positiv. Nur einmal ging Schwarzach/Wolfurt 1c in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Nach 15 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für FC Lustenau 1c 40 Zähler zu Buche. Mit 53 geschossenen Toren gehört FC Lustenau 1c offensiv zur Crème de la Crème der 5. Landesklasse Oberland. Seit 13 Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, FC Lustenau 1c zu besiegen.

Für das nächste Spiel reist SPG Schwarzach/Wolfurt 1c am 03.06.2023 zu Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b, am selben Tag empfängt FC Lustenau 1c SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon.

5. Landesklasse Oberland: SPG Schwarzach/Wolfurt 1c – FC Lustenau 1c, 2:8 (1:4)

90 Dominik Amann 2:8

87 Julian Humpeler 2:7

50 Dominik Amann 1:7

49 Mohammad Nour Algumaah 1:6

46 Dejan Stanojevic 1:5

43 Julian Humpeler 1:4

33 Hakan Oener 0:4

28 Dominik Amann 0:3

24 Mohammad Nour Algumaah 0:2

6 Mohammad Nour Algumaah 0:1

