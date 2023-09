Doppelpack von Tomor Ramadani reicht Hörbranz/Hohenweiler II nicht für einen Punkt

Details Sonntag, 03. September 2023 02:40

Im Spiel von SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon gegen SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von SPG Hochmontafon.

Florian Thurner machte in der zwölften Minute das 1:0 von Hochmontafon perfekt. Peter Wallner schoss die Kugel zum 2:0 für den Ligaprimus über die Linie (16.). Bis der Schiedsrichter den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Mit dem 3:0 von Ben Netzer für SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon war das Spiel eigentlich schon entschieden (53.). Eine starke Leistung zeigte Tomor Ramadani, der sich mit einem Doppelpack für Hörbranz/Hohenweiler 1b beim Trainer empfahl (57./85.). Nachdem der Gast zunächst völlig von der Rolle gewesen war, zog er sich am Ende zumindest noch achtbar aus der Affäre. Zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

Die errungenen drei Zähler gingen für SPG Hochmontafon einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b auf Platz sechs abgerutscht.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Nächster Prüfstein für Hochmontafon ist FC Schwarzach (Samstag, 16:00 Uhr). Hörbranz/Hohenweiler 1b misst sich am selben Tag mit FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b (15:00 Uhr).

5. Landesklasse: SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon – SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b, 3:2 (2:0)

