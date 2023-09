Sieben Treffer zwischen dem SC Dornbirn und Rätia Bludenz II

Details Sonntag, 03. September 2023 02:41

SC Dornbirn 1977 und FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete.

Für das erste Tor sorgte Mohamed Haile. In der vierten Minute traf der Spieler von Rätia Bludenz 1b ins Schwarze. In der 36. Minute erzielte Ibragim Isajew das 1:1 für SC Dornbirn. Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Sandro Mathis zum 2:1 zugunsten von FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b (41.). Zur Pause wusste der Gast eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Mathis schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (53.). Es folgte der Anschlusstreffer für SC Dornbirn 1977 – bereits der zweite für Isajew. Nun stand es nur noch 2:3 (57.). Das 4:2 für Rätia Bludenz 1b stellte Mathis sicher. In der 70. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Mit dem dritten Treffer von Isajew rückte SC Dornbirn wieder ein wenig an FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b heran (90.). Am Schluss siegte Rätia Bludenz 1b gegen SC Dornbirn 1977.

Bei SC Dornbirn präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11).

Mit diesem Sieg zog FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b an der Heimmannschaft vorbei auf Platz acht. SC Dornbirn 1977 fiel auf die neunte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Vor heimischem Publikum trifft SC Dornbirn am nächsten Samstag auf FC Beschling Bettler Äule, während Rätia Bludenz 1b am selben Tag SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b in Empfang nimmt.

5. Landesklasse: SC Dornbirn 1977 – FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b, 3:4 (1:2)

90 Ibragim Isajew 3:4

70 Sandro Mathis 2:4

57 Ibragim Isajew 2:3

53 Sandro Mathis 1:3

41 Sandro Mathis 1:2

36 Ibragim Isajew 1:1

4 Mohamed Haile 0:1

