Kantersieg von Beschling gegen Rotenberg 1c

Details Sonntag, 03. September 2023 02:41

FC Beschling Bettler Äule zog SPG FC Rotenberg 1c das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste.

Ein Tor mehr für FC Beschling machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. David Wibmer brachte die Heimmannschaft in der 46. Minute nach vorn. Lucas Folie beförderte das Leder zum 2:0 von Beschling über die Linie (50.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Vinzenz Dominik, als er das 3:0 für FC Beschling Bettler Äule besorgte (51.). Beschling gelang in der 70. Spielminute der vierten Tagestreffer. Manuel Ernst Riener stellte schließlich in der 81. Minute den 5:0-Sieg für FC Beschling Bettler Äule sicher. Letztlich feierte FC Beschling gegen FC Rotenberg 1c nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Beschling macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang zwei.

Bei SPG FC Rotenberg 1c präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (9). FC Rotenberg 1c hat sieben Zähler auf dem Konto und steht auf Rang drei.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Kommende Woche tritt FC Beschling Bettler Äule bei SC Dornbirn 1977 an (Samstag, 16:00 Uhr), am gleichen Tag genießt SPG FC Rotenberg 1c Heimrecht gegen Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b.

5. Landesklasse: FC Beschling Bettler Äule – SPG FC Rotenberg 1c, 5:0 (1:0)

81 Manuel Ernst Riener 5:0

70 Leonard Loruenser 4:0

51 Vinzenz Dominik 3:0

50 Lucas Folie 2:0

46 David Wibmer 1:0

