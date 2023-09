Josef Hinteregger und Julian Pfefferkorn analysieren die klare Niederlage von Wolfurt/Kennelbach 1c gegen Schwarzach

Details Sonntag, 03. September 2023 14:41

FC Schwarzach erteilte Wolfurt / Kennelbach 1c eine Lehrstunde: 6:0 hieß es am Ende für FC Schwarzach.

Josef Hinteregger, Trainer SPG Wolfurt/Kennelbach 1c: „Klare Heimniederlage im Derby! Bei tollen äußeren Bedingungen und einer rekordverdächtigen Zuschauerkulisse traten wir zum Duell gegen den FC Schwarzach an. Leider hatten wir einen denkbar schlechten Start ins Spiel, nach rund 5 Minuten waren die Gäste bereits mit einem Elfertor in Front. Anschließend konnten wir gut dagegen halten, wobei Schwarzach deutlich überlegen war. Nach 27 Minuten dann der zweite Elfmeter für die Gäste - 0:2. 10 Minuten vor der Pause der dritte Treffer, den wir den Gästen schenkten, eine verunglückte Abwehr nach einem Eckball landete im 5er pfannenfertig am Kopf eines Schwarzacher Spielers, der von dort ohne Mühe zum 0:3 erhöhte.



In der zweiten Hälfte fanden wir offensiv etwas mehr statt und man merkte den Gästen an, dass die letzte Konsequenz fehlte. Aus einem schönen Spielzug heraus erzielten diese dann in der 64. Minute das 0:4. Ein Schuss von uns landete leider nur an der Stange und auch der Nachschuss war zu ungefährlich.

In der 90. Minute landete ein abgefälschter Ball am Flügel und diese Hereingabe haben wir leider unglücklich ins eigene Tor bugsiert. Zu allem Überfluss bekamen wir nach sehr schwachem Umschaltverhalten nach einer Einwurfsituation noch das 0:6.



Die mit sehr guten Einzelspielern bestückte erste Mannschaft des FC Schwarzachs zeigte uns heute deutlich unsere Grenzen auf. Das Ergebnis wirkt allerdings dramatischer, als ich das Geschehen am Platz bewerte. Deshalb werden wir uns schütteln und nächste Woche in Au wieder um Punkte kämpfen.

Am nächsten Samstag (14:30 Uhr) reist Wolfurt / Kennelbach 1c zu FC Au 1b, am gleichen Tag begrüßt FC Schwarzach SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon vor heimischem Publikum."

Julian Pfefferkorn, FC Schwarzach: „Zu Beginn der ersten Halbzeit gab es für den FC Schwarzach nur ein Motto, denn Ball vor das Tor und zu den zwei Speed-Assen Felix Schneider und Simon Gasser zu bringen. Die SPG Wolfurt/Kennelbach hatte hiergegen jedoch die richtige Taktik. Eine Manndeckung gegen die beiden Stürmer sollte uns das Leben schwer machen.

Wir schreiben die 4. Minute als Felix Schneider gefährlich nahe vor das Tor der SPG kommt, von diesen jedoch durch ein Foul im Strafraum zu fall gebracht wird. Elfmeter für den FC Schwarzach. Dieser wird von Simon Gasser, scharf und präzise in die linke Untere Ecke geschossen. 0:1 nach vier Minuten,

Nach mehreren Chancen und vielen langen Bällen auf die beiden Stürmer, mussten sich die Spieler des FC Schwarzach eine neue Taktik einfallen lassen. Die Verteidigung der SPG spielten ihre Taktik gut und hielten in den meisten Situationen gut dagegen. Florian Hämmerle holt sich in der 20. Minuten den gelben Karton ab. In der 27. Minute gelangt eine super Pass auf Dominik Kutzer, dieser wird etwas unrühmlich erneut im Strafraum der SPG gestoppt. Elfmeter für Schwarzach. Simon Gasser tritt erneut an und verwandelt diesen genau gleich wie den ersten schon, in der linken unteren Ecke. 0:2 nach 27. Minuten

Nach dem das Spiel sich etwas eingependelt hat und nicht wirklich viele Chancen kreiert wurden, bekommt der FC Schwarzach einen Eckball, nach einer super Parade des Tormanns der SPG zugesprochen. Nicolas Burtscher steigt hierbei am höchsten in die Lüfte und verwandelt per Kopf. 0:3 nach 34. Minuten. Die verbleibenden 10. Minuten der ersten Halbzeit spielten sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. Der FC Schwarzach tut sich überraschenderweise teilweise sehr schwer Bälle zu halten oder vor das Tor zu kommen. Luft nach oben

Der FC Schwarzach kommt unverändert aus der Kabine. Hingegen die SPG wechselt einmal zur Halbzeit. Die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit, zeigen keinen guten Fußball auf. Beide Teams haben hierbei viele unnötige Ballverluste durch ungenaue Pässe, sowie unnötigen Dribblings. Lorenz Gasser holte sich in der 49. Minute noch die Gelbe Karte ab durch ein Foul.

In der 62. Minute wird der erste Wechsel vollzogen. Lucas Hagspiel aus dem Spiel, für ihn kommt Marc Bayer. Felix Schneider, leider durch die gute Deckung der Kennelbacher/Wolfurt bisher teils unauffällig, nimmt sich den Ball und befördert diesen in das Netz. 0:4 nach 64. Minuten

Wie zuvor schon, spielen die Spieler der SPG Wolfurt/Kennelbach in der Defensive gut und ruppig. Dies macht es den Schwarzachern schwer und das Spiel zeigt nicht viele Chancen. 67. Spielminute Doppelwechsel aus dem Spiel Johannes Schneider sowie Florian Hämmerle und neu im Spiel Paul Stadler und Roman Eder. Doppelwechsel auf beiden Seiten in der 75. Minute. Aus dem Spiel Felix Schneider sowie Simon Gasser, beide mussten heute viele Wege und Sprints auf sich nehmen. Neu dabei Jakob Thurnher und Elias Ludescher. Mit neure Offensivkraft, wurde das Spiel etwas schneller und der FC Schwarzach, kommt öfters vors Tor, bekommt den Ball aber einfach nicht im Tor unter. Elias Ludescher mit einer Aktion, von der rechten Seite des 5-Meter Raums der Ball wird jedoch auf der Linie geklärt.

Nach einer Flanke von FC Schwarzach in den Strafraum, will ein Spieler der SPG klären. Köpft diesen aber kurzerhand selber ins Tor und lässt dem eigenen Tormann keine Chance. 0:5 nach 89. Minuten 90 Minute + 1 Jakob Thurnher schnappt sich denn Ball nach einem schönen Pass ins Loch und lässt die Verteidiger hinter sich stehen. Den Tormann lässt er sehenswert mit einem Lupfer alt aussehen. 0:6 nach 91. Minuten. Spielerisch eine durchwachsene zweite Hälfte. Oftmals fehlte den Spieler die Idee den Ball weiterzubekommen. Ebenfalls klappte oftmals das Nachrücken in der Formation nicht so ganz. Trotz alledem verdientes Endergebnis

Der FC Schwarzach ging top motiviert in das erste Hofsteigderby. Die Spieler wurden von der Taktik des Gegners überrascht und taten sich teilweise sehr schwer Räume, Ideen und Chancen zu finden. Besonders in der ersten Hälfte konnten die beiden Stürmer teilweise nur schwer angespielt werden durch die angesetzte Manndeckung. Trotzdem verdiente drei Punkte sowie Tabellenführung für den noch ungeschlagenen FC Schwarzach. Das Torverhältnis von 21:1 lässt sich wohl sehen. Weiter geht es am Samstag, dem 9.9.2023 um 16:00 Uhr gegen die SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1B in Schwarzach!“

5. Landesklasse: SPG Wolfurt / Kennelbach 1c – FC Schwarzach, 0:6 (0:3)

91 Jakob Thurnher 0:6

90 Eigentor durch David Nikolic 0:5

64 Felix Schneider 0:4

34 Nicolas Burtscher 0:3

27 Simon Gasser 0:2

4 Simon Gasser 0:1

