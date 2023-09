SW Bregenz Juniors beenden die Negativserie gegen Viktoria Bregenz II

Details Sonntag, 10. September 2023 01:57

Mit einer 2:6-Niederlage im Gepäck ging es für Viktoria Bregenz 1b vom Auswärtsmatch bei SW Bregenz Juniors (1b) in Richtung Heimat. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich SW Bregenz Juniors (1b) als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

FC Viktoria Bregenz 1b erwischte einen Auftakt nach Maß und ging vor 60 Zuschauern durch Serkan Parlak bereits nach zwei Minuten in Führung. Felix Emmanuel Adopler traf zum 1:1 zugunsten von SW Bregenz Juniors (1b) (36.). Kurz vor der Pause trafen die Gastgeber (40.). Zur Pause wusste SW Bregenz Juniors (1b) eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 47. Minute brachte Adnan Coralic den Ball im Netz von SW Bregenz Juniors (1b) unter. Viktoria Bregenz 1b musste den Treffer von Melih Furuncu zum 3:2 hinnehmen (64.). Mit dem Tor zum 4:2 steuerte Adopler bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (72.). Furuncu besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für SW Bregenz Juniors (1b) (90.). Schließlich sprang für SW Bregenz Juniors (1b) gegen FC Viktoria Bregenz 1b ein Dreier heraus.

SW Bregenz Juniors (1b) muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SW Bregenz Juniors (1b) hat bisher alle vier Punkte zuhause geholt. SW Bregenz Juniors (1b) verließ mit dem Erfolg die Schlussposition der 5. Landesklasse. Für SW Bregenz Juniors (1b) steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher ein Remis und drei Niederlagen aufwies. Nur einmal ging SW Bregenz Juniors (1b) in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit 20 Gegentreffern ist Viktoria Bregenz 1b die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Der Gast holte auswärts bisher nur drei Zähler. FC Viktoria Bregenz 1b verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem achten Rang. FC Viktoria Bregenz 1b baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am Samstag, den 16.09.2023, tritt SW Bregenz Juniors (1b) bei SK Bürs 1b an (00:00 Uhr), einen Tag später (13:30 Uhr) genießt Viktoria Bregenz 1b Heimrecht gegen SPG FC Rotenberg 1c.

5. Landesklasse: SW Bregenz Juniors (1b) – FC Viktoria Bregenz 1b, 6:2 (2:1)

90 Melih Furuncu 6:2

75 Cem Mustafa Pehlivan 5:2

72 Felix Emmanuel Adopler 4:2

64 Melih Furuncu 3:2

47 Adnan Coralic 2:2

40 Saman Al-Mindawi 2:1

36 Felix Emmanuel Adopler 1:1

2 Serkan Parlak 0:1

