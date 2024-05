Felix und Moritz Schneider für Schwarzach gegen Rätia Bludenz II nicht zu bremsen!

Details Samstag, 04. Mai 2024 23:33

Ein Fußballfest erlebten die Zuschauer beim Spiel FC Schwarzach gegen FC Fohrenburger Rätia Bludenz 1b, bei dem der Gastgeber in einer überwältigenden Manier mit 9:0 triumphierte. Von Beginn an setzte FC Schwarzach die Gäste unter Druck und zeigte eine beeindruckende Offensivleistung, die das Publikum begeisterte. Bereits in der ersten Halbzeit legte der Gastgeber mit einem 6:0 eine solide Basis für den späteren Erfolg.

Ein Spielbeginn nach Maß für FC Schwarzach

Die Partie begann sofort mit hohem Tempo von Seiten des FC Schwarzach, der seine Ambitionen klar machte. Schon in der 3. Minute eröffnete Felix Schneider das Torfestival mit einem Treffer zum 1:0, nachdem ein schwerer Fehler in der Verteidigung von Rätia Bludenz 1b ausgenutzt wurde. Moritz Schneider legte nur drei Minuten später nach und erhöhte auf 2:0, was bereits früh im Spiel die Weichen auf Sieg stellte. Trotz eines frühen Rückschlages für Rätia Bludenz 1b durch eine rote Karte in der 14. Minute für Tolga Izgi, ließen die Gastgeber nicht locker und bauten ihre Führung durch weitere Tore von Moritz Schneider und Dominik Kutzer bis zur 22. Minute auf 4:0 aus. Die Dominanz des FC Schwarzach wurde durch zwei weitere Treffer von Felix und Moritz Schneider kurz vor der Halbzeitpause zum 6:0 Halbzeitstand unterstrichen.

FC Schwarzach lässt nicht nach und feiert Torfest

Auch in der zweiten Halbzeit ließ die Intensität des Spiels nicht nach. FC Schwarzach setzte seine beeindruckende Offensivleistung fort und erzielte durch Felix Schneider in der 64. und 78. Minute sowie in der 89. Minute weitere Tore, wobei das letzte Tor per Kopf erfolgte. Trotz mehrerer Wechsel auf beiden Seiten und einer Trinkpause in der 67. Minute, die ein kurzes Innehalten im Spiel darstellte, blieb der FC Schwarzach konsequent in seinem Angriffsspiel. Auch wenn nicht jede Chance genutzt wurde und einige Schüsse über das Tor gingen, zeigte der Gastgeber eine überzeugende Leistung und sicherte sich mit dem 9:0 Endstand einen herausragenden Sieg.

Das Spiel endete schließlich nach 92 Minuten mit einem eindrucksvollen 9:0 für den FC Schwarzach, der damit seine Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte und einen unvergesslichen Fußballnachmittag für seine Fans schuf.

5. Landesklasse: FC Schwarzach : Rätia Bludenz 1b - 9:0 (6:0)

89 Felix Schneider 9:0

78 Felix Schneider 8:0

64 Felix Schneider 7:0

44 Moritz Schneider 6:0

38 Felix Schneider 5:0

22 Dominik Kutzer 4:0

16 Moritz Schneider 3:0

6 Moritz Schneider 2:0

3 Felix Schneider 1:0

