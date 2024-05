FC Lustenau lässt Göfis keine Chance

Details Freitag, 17. Mai 2024 19:33

In der 22. Runde der Eliteliga Vorarlberg dominierte der FC Lustenau 1907 das Heimspiel gegen den SC Göfis mit einem klaren 3:0-Sieg. Im Kräftemessen zweier Mannschaften aus der Mitte der Tabelle zeigten die Hausherren am Freitagabend von Beginn an eine überzeugende Leistung und sicherten sich verdient die drei Punkte.

Start nach Maß für Lustenau

Die Hausherren starteten energisch in die Partie. Das erste Tor ließ nicht lange auf sich warten. In der 17. Minute brach Hüseyin Zengin durch die Göfiser Abwehrreihen und erzielte mit einem präzisen Schuss das 1:0. Der Jubel im Stadion war groß, da Zengin einmal mehr seine Klasse und Wichtigkeit für das Team unter Beweis stellte.

Die Überlegenheit von Lustenau wurde in der 33. Minute weiter zementiert. Ein unglückliches Eigentor von von Göfis-Akteur Lukas Hollerer verdoppelte den Vorsprung der Heimmannschaft. Das 2:0 spiegelte die dominante Spielweise des FC wider, der bis zu diesem Zeitpunkt das Spielgeschehen klar kontrollierte. Göfis, das mit vielen Spielern aus der zweiten Mannschaft antrat, fand kaum Mittel, um in das Spiel zu finden.

Karakas besiegelt Heimsieg

Nach der Halbzeitpause änderte sich am Spielverlauf wenig. Lustenau blieb am Drücker und suchte nach Möglichkeiten, das Ergebnis weiter auszubauen. Diese Bemühungen wurden in der 63. Minute belohnt. Batuhan Karakas, einer der auffälligsten Spieler auf dem Platz, erzielte das 3:0 und sorgte damit praktisch für die Entscheidung. Mit einem gekonnten Abschluss im Strafraum ließ er SC-Torwart Rene Gabriel keine Chance und jubelte ausgelassen über seinen Treffer.

Die Gäste versuchten zwar, den Rückstand zu verkürzen, doch die Lustenauer Defensive stand sicher. Auch die offensiven Bemühungen von Göfis wurden durch das kompakte Mittelfeld und die Abwehr der Heimmannschaft effektiv unterbunden. So blieb es beim 3:0, einem Ergebnis, das die Überlegenheit des FC Lustenau 1907 in diesem Spiel deutlich machte. Als der Schlusspfiff ertönte, feierten die Lustenauer mit ihren Fans den verdienten Sieg.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Christoph Fröwis erstellt.

