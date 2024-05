Coach von Wolfurt/Kennelbach 1c nach Niederlage gegen Beschling: "Fortuna und Cleverness haben gefehlt!"

Details Sonntag, 26. Mai 2024 23:32

In einer spannenden Begegnung der 23. Runde der 5. Landesklasse (V) gelang es dem FC Beschling, einen Rückstand gegen die Gäste von SPG Wolfurt / Kennelbach 1c zu drehen und das Spiel mit einem 2:1 Sieg zu beenden. Die Tore für die Heimmannschaft erzielten David Wibmer und Simon Velten in einer zweiten Halbzeit, die von Entschlossenheit und Kampfgeist geprägt war.

Josef Hinteregger, Trainer Wolfurt/Kennelbach 1c: „Am Samstag stand das Spiel beim FC Beschling auf dem Programm. Gegen die Routinierten (geschätzter Altersschnitt um die 30) kamen wir gut in die Partie. Bei einem Abschluss der Hausherren an die Stange, in Folge eines Standards hatten wir Fortuna auf unserer Seite. Nach einigen sehenswerten Spielzügen konnten wir durch Sven Fink mit 1:0 in Führung gehen. Ein guter Lauf in die Tiefe, gefolgt von der Umkurvung des Tormannes, wurde mit etwas Glück mit dem Torerfolg abgeschlossen.



In der Folge nahm die Härte am Platz etwas zu, was uns mehr und mehr aus dem Konzept brachte. Dadurch wurde unser Spiel fahriger und wir konnten uns weniger Gelegenheiten erspielen. Kurz vor der Pause agierten wir im Strafraum ungeschickt und daher wurde den Beschlingern ein Elfmeter zugesprochen. Da dieser verwandelt wurde, ging es mit 1:1 in die Pause.



In der zweiten Hälfte war das Spiel auf beiden Seiten zerfahrener und Chancen rar. Da wir unsere beiden guten Gelegenheiten nicht nutzen konnten und die Hausherren in der 66ten Minute den zweiten Ball im Anschluss an einen Eckball zum 2:1 verwerteten, aber kurz vor Schluss nur die Latte trafen, gingen wir als Verlierer vom Platz.





Unterm Strich eine knappe Niederlage nach ordentlicher Leistung gegen einen ebenbürtigen Gegner, bei welcher es zum wiederholten Male etwas an Glück und auch der letzten Cleverness fehlte.“

5. Landesklasse: Beschling : Wolfurt / Kennelbach 1c - 2:1 (1:1)

66 Simon Velten 2:1

41 David Wibmer 1:1

16 Sven Fink 0:1

