Drei-Tore-Gala – Frank schießt FC Schwarzenberg 1b ab!

Details Sonntag, 21. August 2022 07:19

MEVO FC Schwarzenberg 1b hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 1:3-Niederlage verdaut werden.

Für das 1:0 und 2:0 war Philipp Frank verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (17./43.). Mit der Führung für Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b ging es in die Kabine. Frank schraubte das Ergebnis in der 51. Minute mit dem 3:0 für die Heimmannschaft in die Höhe. Kurz vor Ultimo war noch Michael Sieber zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von FC Schwarzenberg 1b verantwortlich (90.). Schlussendlich verbuchte FC Kennelbach 1b gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

Nach 22 Spielen in der vergangenen Saison fand sich Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b auf dem zwölften Rang wieder. FC Kennelbach 1b hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man einmal die Punkte geteilt. Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang zwei wieder.

Die letzte Spielzeit endete für Schwarzenberg 1b mit 39 Punkten auf Platz sechs.

5. Landesklasse Unterland: Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b – MEVO FC Schwarzenberg 1b, 3:1 (2:0)

90 Michael Sieber 3:1

51 Philipp Frank 3:0

43 Philipp Frank 2:0

17 Philipp Frank 1:0