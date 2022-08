Ein Tor macht den Unterschied

Details Sonntag, 21. August 2022 09:18

SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b entschied das Match gegen SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b mit 2:1 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Gleich zu Spielbeginn traf Riefensberg/Krumbach/Doren 1b zur frühen Führung (6.). Hörbranz/Hohenweiler 1b glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b in die Kabinen. In der 72. Minute brachte Riefensberg/Krumbach/Doren 1b das Netz zum Zappeln. SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b schoss in der 87. Minute das Tor zum 1:2. Schließlich strich SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b die Optimalausbeute gegen den Gast ein.

Aus insgesamt 22 Matches holte Riefensberg/Krumbach/Doren 1b in der letzten Spielzeit 32 Punkte und stand damit schlussendlich auf Platz sieben. Das Heimteam klettert nach diesem Spiel auf den sechsten Tabellenplatz.

In der letzten Abschlusstabelle landete Hörbranz/Hohenweiler 1b mit 42 Punkten auf dem fünften Platz. Mit einem Punkt auf der Habenseite steht SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b derzeit auf dem siebten Rang.

Der nächste Gegner von SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b, welcher in vier Wochen, am 17.09.2022, empfangen wird, ist FC Rotenberg 1c.

5. Landesklasse Unterland: SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b – SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b, 2:1 (1:0)

87 Jeremy Huettl 2:1

72 Simon Kilzer 2:0

6 Simon Kilzer 1:0