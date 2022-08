Knapper Erfolg für RW Langen 1b

Details Sonntag, 14. August 2022 14:49

Ruech Recycling RW Langen 1b gewann gegen SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b mit 3:2 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag RW Langen 1b bereits in Front. Michael Sochor , BA markierte in der zweiten Minute die Führung. Aus der Ruhe ließ sich Riefensberg/Krumbach/Doren 1b nicht bringen. Er erzielte wenig später den Ausgleich (6.). Ruech Recycling RW Langen 1b stellte mit dem 2:1 in der achten Minute die Weichen auf Sieg. In der 21. Minute schoss der Gastgeber das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass RW Langen 1b mit einer Führung in die Kabine ging.



Wenige Minuten später verkürzte SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b auf 2:3 (69.). Obwohl Ruech Recycling RW Langen 1b nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Riefensberg/Krumbach/Doren 1b zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:2.

RW Langen 1b will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen. Mit drei Punkten auf der Habenseite steht Ruech Recycling RW Langen 1b derzeit auf dem vierten Rang.

5. Landesklasse Unterland: Ruech Recycling RW Langen 1b – SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b, 3:2 (3:1)

69 Adrian Hoerburger 3:2

21 David Raedler 3:1

8 Stefan Hubert Schneider 2:1

6 Nino Braeuer 1:1

2 Michael Sochor 1:0