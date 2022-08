FC Hittisau 1b leistet nur wenig Widerstand

Details Montag, 22. August 2022 07:17

FC Viktoria 62 Bregenz 1b führte FC Hittisau 1b nach allen Regeln der Kunst mit 7:0 vor.

Für den Führungstreffer von FC Viktoria 62 1b zeichnete Ali Yusuf verantwortlich (8.). Der Gastgeber traf etwas später zum 2:0 (17.). Yusuf legte in der 20. Minute zum 3:0 für FC Viktoria 62 Bregenz 1b nach. Mit dem 4:0 für FC Viktoria 62 Bregenz 1b war das Spiel eigentlich schon entschieden (32.). Den Vorsprung von FC Viktoria 62 1b ließ Ibragim Isajew in der 37. Minute anwachsen. Hittisau 1b gelang in der ersten Halbzeit gar nichts, sodass man zur Pause weit hinter FC Viktoria 62 Bregenz 1b zurück lag. Magomed Dzhabrailov (79.) und Oguzhan Macit (82.) brachten FC Viktoria 62 1b mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr FC Viktoria 62 Bregenz 1b einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Für FC Viktoria 62 1b steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher eine Niederlage aufwies. FC Viktoria 62 Bregenz 1b verbuchte drei Punkte und verließ damit die letzte Tabellenposition.

Die vergangene Spielzeit bescherte KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b 22 Punkte, was in der Tabelle zum Abschluss Rang neun bedeutete.

Mit drei Punkten auf der Habenseite stehen die Gäste derzeit auf dem siebten Rang.

5. Landesklasse Unterland: FC Viktoria 62 Bregenz 1b – KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b, 7:0 (5:0)

82 Oguzhan Macit 7:0

79 Magomed Dzhabrailov 6:0

37 Ibragim Isajew 5:0

32 Oguzhan Sahin 4:0

20 Ali Yusuf 3:0

17 Mustafa Oez 2:0

8 Ali Yusuf 1:0