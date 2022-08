Tore am laufenden Band zwischen Au II und Kennelbach II

Details Sonntag, 28. August 2022 00:55

FC Au 1b holte den ersten Saisonsieg gegen Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b durch einen 5:3-Erfolg.

In der siebten Minute ging FC Kennelbach 1b in Führung. Lange währte die Freude der Gäste nicht, denn schon in der achten Minute schoss Rafael Muxel den Ausgleichstreffer für FC Au 1b. Marco Muxel glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für FC Au 1b (12./23.). In der 28. Minute erzielte Sven Fink das 2:4 für Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b. Mit dem 4:1 schien die Partie bereits in der 28. Minute mit dem Gastgeber einen sicheren Sieger zu haben. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als FC Au 1b seinen fünften Treffer nachlegte (40.). Der tonangebende Stil von FC Au 1b spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Niklas Ponik versenkte den Ball in der 77. Minute im Netz von FC Au 1b. Schlussendlich verbuchte FC Au 1b gegen FC Kennelbach 1b einen überzeugenden Heimerfolg.

Zwar hat die Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt noch wenig Gewicht, doch wird man es bei FC Au 1b wohlwollend zur Kenntnis nehmen, dass FC Au 1b mit diesem Sieg die letzte Position im Klassement abgegeben hat und nun auf Platz acht steht.

Bei Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (9). Durch diese Niederlage fällt FC Kennelbach 1b in der Tabelle auf Platz vier zurück.

Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b bei.

FC Au 1b tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b an. Einen Tag später empfängt FC Kennelbach 1b KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b.

5. Landesklasse Unterland: FC Au 1b – Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b, 5:3 (5:2)

77 Niklas Ponik 5:3

40 Silvan Tuertscher 5:2

28 Sven Fink 4:2

28 Markus Duenser 4:1

23 Marco Muxel 3:1

12 Marco Muxel 2:1

8 Rafael Muxel 1:1

7 Enes Uenlue 0:1