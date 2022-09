Hörbranz/Hohenweiler 1b verliert hoch gegen RW Langen 1b

Details Samstag, 03. September 2022 07:10

Ruech Recycling RW Langen 1b fertigte SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab.

Michael Sochor , BA stellte die Weichen für RW Langen 1b auf Sieg, als er in Minute 23 mit dem 1:0 zur Stelle war. Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf die Heimmannschaft zum 2:0 (41.). Mit der Führung für Ruech Recycling RW Langen 1b ging es in die Kabine. Für klare Verhältnisse sorgte Ruech Recycling RW Langen 1b, indem man das 3:0 markierte (56.). In der 70. Minute legte BA zum 4:0 zugunsten von RW Langen 1b nach. Ruech Recycling RW Langen 1b baute den Vorsprung in der 74. Minute aus. Letztlich kam RW Langen 1b gegen Hörbranz/Hohenweiler 1b zu einem verdienten 5:0-Sieg.

Ruech Recycling RW Langen 1b machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem zweiten Platz. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von RW Langen 1b.

Mit nur einem Zähler auf der Habenseite ziert SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b das Tabellenende der 5. Landesklasse Unterland. Vier Spiele und noch kein Sieg: Die Gäste warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Ruech Recycling RW Langen 1b tritt am kommenden Samstag bei MEVO FC Schwarzenberg 1b an, Hörbranz/Hohenweiler 1b empfängt am selben Tag FC Viktoria 62 Bregenz 1b.

5. Landesklasse Unterland: Ruech Recycling RW Langen 1b – SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b, 5:0 (2:0)

74 David Raedler 5:0

70 Michael Sochor 4:0

56 David Raedler 3:0

41 David Raedler 2:0

23 Michael Sochor 1:0