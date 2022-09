Souveräner Erfolg bei Egg/Andelsbuch 1c

Details Sonntag, 04. September 2022 07:18

SPG Egg/Andelsbuch 1c hatte am Samstag gegen MEVO FC Schwarzenberg 1b mit 2:5 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

In der 16. Minute lenkte Mesut Can den Ball zugunsten von FC Schwarzenberg 1b ins eigene Netz. Luca Nussbaumer ließ sich in der 30. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Egg/Andelsbuch 1c. Renato Reichardt Prestes brachte Schwarzenberg 1b nach 38 Minuten die 2:1-Führung. Ein Tor auf Seiten der Gäste machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Simon Bilgeri erhöhte für MEVO FC Schwarzenberg 1b auf 3:1 (59.). Für das zweite Tor von SPG Egg/Andelsbuch 1c war Stefan Schneider verantwortlich, der in der 63. Minute das 2:3 besorgte. Spielstark zeigte sich FC Schwarzenberg 1b, als Christof Fink (65.) und Prestes (68.) innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann Schwarzenberg 1b gegen Egg/Andelsbuch 1c.

Mit neun gesammelten Zählern hat SPG Egg/Andelsbuch 1c den zweiten Platz im Klassement inne.

MEVO FC Schwarzenberg 1b macht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt Boden in der Tabelle gut und steht nun auf Rang vier. In dieser Saison sammelte FC Schwarzenberg 1b bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Egg/Andelsbuch 1c tritt am kommenden Samstag bei FC Au 1b an, Schwarzenberg 1b empfängt am selben Tag Ruech Recycling RW Langen 1b.

5. Landesklasse Unterland: SPG Egg/Andelsbuch 1c – MEVO FC Schwarzenberg 1b, 2:5 (1:2)

68 Renato Reichardt Prestes 2:5

65 Eigentor durch Christof Fink 2:4

63 Stefan Schneider 2:3

59 Simon Bilgeri 1:3

38 Renato Reichardt Prestes 1:2

30 Luca Nussbaumer 1:1

16 Eigentor durch Mesut Can 0:1