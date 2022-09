Dorn trifft in beide Tore

Details Samstag, 03. September 2022 07:00

Nichts zu holen gab es für FC Au 1b bei Riefensberg/Krumbach/Doren 1b. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 3:1.

In der neunten Minute lenkte Jakob Gasser den Ball zugunsten von SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b ins eigene Netz. Komfortabel war die Pausenführung von Riefensberg/Krumbach/Doren 1b nicht, aber immerhin ging SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Sebastian Dorn lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte FC Au 1b den 1:1-Ausgleich (48.). René Fechtig stellte die Weichen für Riefensberg/Krumbach/Doren 1b auf Sieg, als er in Minute 54 mit dem 2:1 zur Stelle war. Dorn schoss die Kugel zum 3:1 für SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b über die Linie (57.). Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte Riefensberg/Krumbach/Doren 1b schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang vier. In dieser Saison sammelte Riefensberg/Krumbach/Doren 1b bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Wann bekommt FC Au 1b die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b gerät man immer weiter in die Bredouille. 7:17 – das Torverhältnis von FC Au 1b spricht eine mehr als deutliche Sprache.

Riefensberg/Krumbach/Doren 1b tritt am kommenden Samstag bei KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b an, FC Au 1b empfängt am selben Tag SPG Egg/Andelsbuch 1c.

5. Landesklasse Unterland: SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b – FC Au 1b, 3:1 (1:0)

57 Sebastian Dorn 3:1

54 Rene Fechtig 2:1

48 Eigentor durch Sebastian Dorn 1:1

9 Eigentor durch Jakob Gasser 1:0