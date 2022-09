FC Viktoria 62 1b spielt mit Rotenberg 1c Katz und Maus

Details Montag, 05. September 2022 07:21

FC Viktoria 62 Bregenz 1b fertigte FC Rotenberg 1c am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab.

FC Viktoria 62 1b ging in der 23. Minute in Führung. Doppelpack für den Gastgeber: Nach seinem ersten Tor (28.) markierte Oguzhan Sahin wenig später seinen zweiten Treffer (33.). Ibragim Isajew baute den Vorsprung von FC Viktoria 62 Bregenz 1b in der 39. Minute aus. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Sahin seinen dritten Treffer nachlegte (41.). Bis zum Schlusspfiff durch den Schiedsrichter betrieb Rotenberg 1c nach einem desolaten ersten Spielabschnitt in Halbzeit zwei Schadensbegrenzung und verhinderte eine noch höhere Pleite. Am Ende hieß es 5:0 zugunsten von FC Viktoria 62 1b.

FC Viktoria 62 Bregenz 1b machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem fünften Platz.

Durch diese Niederlage fällt FC Rotenberg 1c in der Tabelle auf Platz drei zurück.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

FC Viktoria 62 1b tritt am Samstag, den 10.09.2022, um 14:45 Uhr, bei SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b an. Einen Tag später (13:30 Uhr) empfängt Rotenberg 1c Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b.

5. Landesklasse Unterland: FC Viktoria 62 Bregenz 1b – FC Rotenberg 1c, 5:0 (5:0)

41 Oguzhan Sahin 5:0

39 Ibragim Isajew 4:0

33 Oguzhan Sahin 3:0

28 Oguzhan Sahin 2:0

23 Mustafa Oez 1:0