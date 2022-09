Riefensberg/Krumbach/Doren 1b holt sich Watsche ab

Details Sonntag, 11. September 2022 07:23

KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b erteilte SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich FC Hittisau 1b als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Predrag Lackovic brachte den Gastgeber in der 22. Spielminute in Führung. Hittisau 1b baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Georg-Josef Held beförderte den Ball in der 26. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b auf 2:0. Mit dem 3:0 durch Peter Stumvoll schien die Partie bereits in der 30. Minute mit FC Hittisau 1b einen sicheren Sieger zu haben. Riefensberg/Krumbach/Doren 1b rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause. In der 64. Minute legte Max Ulrich Tuntzinger zum 4:0 zugunsten von Hittisau 1b nach. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Lukas Bals, der das 5:0 aus Sicht von KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b perfekt machte (88.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr FC Hittisau 1b einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Die drei Zähler katapultierten Hittisau 1b in der Tabelle auf Platz fünf. KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b ist seit drei Spielen unbezwungen.

SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme der Gäste bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Im Sturm von Riefensberg/Krumbach/Doren 1b stimmt es ganz und gar nicht: Acht Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen.

Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von FC Hittisau 1b bei.

Hittisau 1b tritt kommenden Freitag, um 18:30 Uhr, bei SPG Egg/Andelsbuch 1c an. Einen Tag später empfängt Riefensberg/Krumbach/Doren 1b FC Rotenberg 1c.

5. Landesklasse Unterland: KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b – SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b, 5:0 (3:0)

88 Lukas Bals 5:0

64 Max Ulrich Tuntzinger 4:0

30 Peter Stumvoll 3:0

26 Eigentor durch Georg-Josef Held 2:0

22 Predrag Lackovic 1:0