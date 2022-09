Egg/Andelsbuch 1c am Gipfel

Details Sonntag, 11. September 2022 09:39

Am Samstag trafen FC Au 1b und SPG Egg/Andelsbuch 1c aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 3:1 für sich. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Egg/Andelsbuch 1c wurde der Favoritenrolle gerecht.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. SPG Egg/Andelsbuch 1c ging durch Maximilian Isenberg in der 50. Minute in Führung. Wer glaubte, FC Au 1b sei geschockt, irrte. Er machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (52.). Egg/Andelsbuch 1c stellte das 2:1 sicher (66.). In der Nachspielzeit lenkte Stefan El Abdellaoui dann das Leder ins eigene Tor (92.). Schließlich strich SPG Egg/Andelsbuch 1c die Optimalausbeute gegen FC Au 1b ein.

20 Gegentreffer musste FC Au 1b im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Die Abwehrprobleme des Gastgebers bleiben akut, sodass FC Au 1b weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Offensive von FC Au 1b strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass FC Au 1b bis jetzt erst acht Treffer erzielte. Die Lage von FC Au 1b bleibt angespannt. Gegen Egg/Andelsbuch 1c musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die drei errungenen Zähler waren für SPG Egg/Andelsbuch 1c gleichbedeutend mit der Übernahme der Tabellenführung. Der Angriff von Egg/Andelsbuch 1c wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 14-mal zu. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SPG Egg/Andelsbuch 1c.

Am kommenden Samstag tritt FC Au 1b bei Ruech Recycling RW Langen 1b an, während Egg/Andelsbuch 1c einen Tag zuvor FC Hittisau 1b empfängt.

5. Landesklasse Unterland: FC Au 1b – SPG Egg/Andelsbuch 1c, 1:3 (0:0)

92 Eigentor durch Stefan El Abdellaoui 1:3

66 Rene Oesterle 1:2

52 Markus Duenser 1:1

50 Maximilian Isenberg 0:1