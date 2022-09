Hörbranz/Hohenweiler 1b glückt nur der Ehrentreffer

Details Sonntag, 11. September 2022 11:55

FC Viktoria 62 Bregenz 1b kam gegen SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b zu einem klaren 4:1-Erfolg. Auf dem Papier ging FC Viktoria 62 1b als Favorit ins Spiel gegen Hörbranz/Hohenweiler 1b – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Gleich zu Spielbeginn traf FC Viktoria 62 Bregenz 1b zur frühen Führung (3.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Ibragim Isajew den Vorsprung des Gasts auf 2:0 (40.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 50. Minute legte FC Viktoria 62 Bregenz 1b zum 3:0 nach. Den Vorsprung von FC Viktoria 62 1b ließ Oguzhan Sahin in der 86. Minute anwachsen. SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b kam kurz vor dem Ende durch Bariscan Erdogdu zum Ehrentreffer (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte FC Viktoria 62 Bregenz 1b am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Hörbranz/Hohenweiler 1b.

SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit nur einem Zähler auf der Habenseite ziert das Heimteam das Tabellenende der 5. Landesklasse Unterland. Die Offensive von Hörbranz/Hohenweiler 1b zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – sechs geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Fünf Spiele und noch kein Sieg: SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Die Not von Hörbranz/Hohenweiler 1b wird immer größer. Gegen FC Viktoria 62 1b verlor SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b bereits das vierte Ligaspiel am Stück.

FC Viktoria 62 Bregenz 1b ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die vierte Position vorgerückt. Die Offensive von FC Viktoria 62 1b in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Hörbranz/Hohenweiler 1b war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 17-mal schlugen die Angreifer von FC Viktoria 62 Bregenz 1b in dieser Spielzeit zu. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC Viktoria 62 Bregenz 1b.

Am Sonntag empfängt SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b MEVO FC Schwarzenberg 1b. FC Viktoria 62 1b erwartet am Samstag Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b.

5. Landesklasse Unterland: SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b – FC Viktoria 62 Bregenz 1b, 1:4 (0:2)

90 Bariscan Erdogdu 1:4

86 Oguzhan Sahin 0:4

50 Mustafa Oez 0:3

40 Ibragim Isajew 0:2

3 Yalcin Guese 0:1