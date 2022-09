Rotenberg 1c demontiert FC Kennelbach 1b

Details Montag, 12. September 2022 07:24

Mit 0:4 verlor Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b am vergangenen Sonntag deutlich gegen FC Rotenberg 1c. Auf dem Papier ging Rotenberg 1c als Favorit ins Spiel gegen FC Kennelbach 1b – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Simon Steurer brachte FC Rotenberg 1c in der 16. Minute in Front. Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf das Heimteam zum 2:0 (42.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Linus Kaufmann einen weiteren Treffer für Rotenberg 1c. FC Rotenberg 1c hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Eigentlich war Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b schon geschlagen, als Steurer das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (60.). Letztlich feierte Rotenberg 1c gegen den Gast nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

FC Rotenberg 1c konnte sich gegen FC Kennelbach 1b auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Rotenberg 1c knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte FC Rotenberg 1c drei Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage.

Wann findet FC Kennelbach 1b die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Rotenberg 1c setzte es eine neuerliche Pleite, womit Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b im Klassement weiter abrutschte. Ein Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b bei. Mit dem Gewinnen tut sich FC Kennelbach 1b weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Nächster Prüfstein für FC Rotenberg 1c ist SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b (Samstag, 17:00 Uhr). Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b misst sich am selben Tag mit FC Viktoria 62 Bregenz 1b (16:00 Uhr).

5. Landesklasse Unterland: FC Rotenberg 1c – Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b, 4:0 (3:0)

60 Simon Steurer 4:0

44 Linus Kaufmann 3:0

42 Matteo Schwaerzler 2:0

16 Simon Steurer 1:0