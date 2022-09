Negativserie von Hörbranz/Hohenweiler 1b hält weiter an

Details Sonntag, 25. September 2022 09:34

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen FC Au 1b und SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b an diesem siebten Spieltag. FC Au 1b wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Das 1:0 in der 23. Minute brachte Hörbranz/Hohenweiler 1b vermeintlich auf die Siegerstraße. FC Au 1b glich nur wenig später aus (39.), sodass es fortan 1:1 stand. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Manuel Lipburger das 2:1 nach (45.). Zur Pause wusste FC Au 1b eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Das 3:1 für den Gast stellte Lipburger sicher. In der 52. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. In der 76. Minute erzielte Bariscan Erdogdu das 2:3 für SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b. Am Ende verbuchte FC Au 1b gegen den Gastgeber einen Sieg.

Hörbranz/Hohenweiler 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen FC Au 1b – SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b bleibt weiter unten drin. Die Defensive von Hörbranz/Hohenweiler 1b muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 22-mal war dies der Fall. Nach der Niederlage gegen FC Au 1b bleibt SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b weiterhin glücklos.

Trotz der drei Zähler machte FC Au 1b im Klassement keinen Boden gut. FC Au 1b schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 22 Gegentore verdauen musste. In dieser Saison sammelte FC Au 1b bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen.

Am Freitag empfängt Hörbranz/Hohenweiler 1b FC Hittisau 1b. FC Au 1b ist am Sonntag (15:00 Uhr) bei MEVO FC Schwarzenberg 1b zu Gast.

5. Landesklasse Unterland: SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b – FC Au 1b, 2:3 (1:2)

76 Bariscan Erdogdu 2:3

52 Manuel Lipburger 1:3

45 Manuel Lipburger 1:2

39 Markus Duenser 1:1

23 Paul Oesterle 1:0