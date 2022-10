Hörbranz/Hohenweiler 1b liest FC Kennelbach 1b die Leviten

Details Montag, 17. Oktober 2022 07:24

SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b fertigte Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Remis getrennt.

FC Kennelbach 1b geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Sebastian Filler das schnelle 1:0 für Hörbranz/Hohenweiler 1b erzielte. Für das 2:0 von SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b zeichnete Valentin Moosbrugger verantwortlich (19.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Hörbranz/Hohenweiler 1b, als man das 3:0 besorgte (26.). Moosbrugger legte in der 38. Minute zum 4:0 für SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b nach. Das überzeugende Auftreten von Hörbranz/Hohenweiler 1b fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Sebastian Gabriel beförderte den Ball in der 83. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Hörbranz/Hohenweiler 1b auf 5:0. Am Ende fuhr Hörbranz/Hohenweiler 1b einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b in Grund und Boden spielte.

FC Kennelbach 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Im Sturm des Heimteams stimmt es ganz und gar nicht: 17 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b ist seit drei Spielen unbezwungen.

Hörbranz/Hohenweiler 1b ist jetzt mit acht Zählern punktgleich mit FC Kennelbach 1b und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 15:23 auf dem achten Platz. SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und sechs Pleiten. Nun musste sich Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Nächster Prüfstein für FC Kennelbach 1b ist MEVO FC Schwarzenberg 1b (Samstag, 14:00 Uhr). Hörbranz/Hohenweiler 1b misst sich am selben Tag mit SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b (13:45 Uhr).

5. Landesklasse Unterland: Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b – SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b, 0:5 (0:4)

83 Eigentor durch Sebastian Gabriel 0:5

38 Valentin Moosbrugger 0:4

26 Simon Knuenz 0:3

19 Valentin Moosbrugger 0:2

9 Sebastian Filler 0:1