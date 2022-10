Riefensberg/Krumbach/Doren 1b nach der sechsten Pleite in Folge Letzter

Details Montag, 17. Oktober 2022 08:59

Ruech Recycling RW Langen 1b setzte sich standesgemäß gegen SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b mit 5:1 durch. An der Favoritenstellung ließ RW Langen 1b keine Zweifel aufkommen und trug gegen Riefensberg/Krumbach/Doren 1b einen Sieg davon. Ruech Recycling RW Langen 1b hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Der Gast ging durch Jannis Hammerer in der zehnten Minute in Führung. RW Langen 1b markierte das 2:0 (26.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Mario Sutter mit dem 1:2 für SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b zur Stelle (45.). Ruech Recycling RW Langen 1b führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. RW Langen 1b erzielte in der 50. Minute das 3:1. Für ruhige Verhältnisse sorgte Ali Amijan, als er das 4:1 für Ruech Recycling RW Langen 1b besorgte (64.). Ruech Recycling RW Langen 1b schraubte das Ergebnis in der 70. Minute mit dem 5:1 in die Höhe. Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 5:1 letztlich abpfiff, hatte RW Langen 1b die drei Zähler unter Dach und Fach.

40 Gegentreffer hat Riefensberg/Krumbach/Doren 1b mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 5. Landesklasse Unterland. Das Heimteam steht nach zehn Spieltagen an hinterster Position des Tableaus. Die Offensive von SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – zwölf geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. In dieser Saison sammelte Riefensberg/Krumbach/Doren 1b bisher zwei Siege und kassierte acht Niederlagen. Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Dreier wird SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b nach unten durchgereicht.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo Ruech Recycling RW Langen 1b nun auf dem vierten Platz steht. Mit dem Sieg baute Ruech Recycling RW Langen 1b die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte RW Langen 1b fünf Siege, ein Remis und kassierte erst drei Niederlagen. RW Langen 1b ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nächster Prüfstein für Riefensberg/Krumbach/Doren 1b ist SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b (Samstag, 13:45 Uhr). Ruech Recycling RW Langen 1b misst sich am selben Tag mit SPG Egg/Andelsbuch 1c (11:30 Uhr).

5. Landesklasse Unterland: SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b – Ruech Recycling RW Langen 1b, 1:5 (1:2)

70 David Raedler 1:5

64 Ali Amijan 1:4

50 Jonas Fessler 1:3

45 Mario Sutter 1:2

26 David Raedler 0:2

10 Jannis Hammerer 0:1