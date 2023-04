FC Hittisau 1b im Torrausch

Details Montag, 03. April 2023 07:23

FC Hittisau 1b kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:1-Erfolg davon. Auf dem Papier ging Hittisau 1b als Favorit ins Spiel gegen FC Rotenberg 1c – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel waren die beiden Mannschaften nicht über eine Nullnummer hinausgekommen.

Für das 1:0 und 2:0 war Lukas Bals verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (12./20.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Mit dem 3:0 von Emanuel Mennel für KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b war das Spiel eigentlich schon entschieden (50.). Das 4:0 für den Gast stellte Bals sicher. In der 56. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. In der 67. Minute erzielte Rotenberg 1c das 1:4. Für das 5:1 von FC Hittisau 1b sorgte Julian Piazza, der in Minute 79 zur Stelle war. Den Vorsprung von Hittisau 1b ließ Max Ulrich Tuntzinger in der 86. Minute anwachsen. Kilian Obrist besorgte in der Schlussphase schließlich den achten Treffer für KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b (90.). FC Hittisau 1b überrannte FC Rotenberg 1c förmlich mit acht Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Rotenberg 1c momentan auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war das Heimteam in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Die Saison von Hittisau 1b verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b nun schon sieben Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen FC Rotenberg 1c festigte FC Hittisau 1b den dritten Tabellenplatz. Trotz der Niederlage belegt Rotenberg 1c weiterhin den sechsten Tabellenplatz.

Beide Mannschaften erwartet erst einmal eine mehrwöchige Spielpause. Weiter geht es für FC Rotenberg 1c, wenn FC Viktoria 62 Bregenz 1b am 15.04.2023 zu Gast ist. Hittisau 1b empfängt am gleichen Tag Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b.

5. Landesklasse Unterland: FC Rotenberg 1c – KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b, 1:8 (0:2)

90 Kilian Obrist 1:8

88 Julian Piazza 1:7

86 Max Ulrich Tuntzinger 1:6

79 Julian Piazza 1:5

67 Rene Fink 1:4

56 Lukas Bals 0:4

50 Emanuel Mennel 0:3

20 Lukas Bals 0:2

12 Lukas Bals 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei