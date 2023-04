FC Schwarzenberg 1b gewinnt Spitzenspiel

Details Sonntag, 09. April 2023 07:06

Gegen FC Schwarzenberg 1b zeigte sich Egg/Andelsbuch 1c nicht in meisterlicher Verfassung und verlor mit 3:4. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatte sich SPG Egg/Andelsbuch 1c als keine große Hürde erwiesen und mit 2:5 verloren.

Für den Führungstreffer von Schwarzenberg 1b zeichnete Henri Schultz verantwortlich (17.). Aus der Ruhe ließ sich Egg/Andelsbuch 1c nicht bringen. Er erzielte wenig später den Ausgleich (18.). Michael Reis brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von MEVO FC Schwarzenberg 1b über die Linie (32.). Mit einem Tor Vorsprung für den Gastgeber ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In der 50. Minute bejubelte FC Schwarzenberg 1b das 3:1. Mit dem 4:1 von Reis für Schwarzenberg 1b war das Spiel eigentlich schon entschieden (56.). MEVO FC Schwarzenberg 1b musste den Treffer von Benjamin Walker zum 2:4 hinnehmen (63.). Metehan Demirci schoss für SPG Egg/Andelsbuch 1c in der 81. Minute das dritte Tor. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf der Partie schafften es die Gäste nicht mehr, etwas Zählbares zu erringen.

FC Schwarzenberg 1b behauptet nach dem Erfolg über Egg/Andelsbuch 1c den zweiten Tabellenplatz. 41 Tore – mehr Treffer als Schwarzenberg 1b erzielte kein anderes Team der 5. Landesklasse Unterland.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein. Während SPG Egg/Andelsbuch 1c damit nach sechs ungeschlagenen Partien erstmals wieder verlor, verbuchte MEVO FC Schwarzenberg 1b mit dem neunten Sieg und dem dritten Dreier in Folge das nächste Erfolgserlebnis für sich.

In zwei Wochen, am 22.04.2023, tritt FC Schwarzenberg 1b bei Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b an, während Egg/Andelsbuch 1c einen Tag später FC Au 1b empfängt.

5. Landesklasse Unterland: MEVO FC Schwarzenberg 1b – SPG Egg/Andelsbuch 1c, 4:3 (2:1)

81 Metehan Demirci 4:3

63 Benjamin Walker 4:2

56 Michael Reis 4:1

50 Julius Voegel 3:1

32 Michael Reis 2:1

18 Rene Oesterle 1:1

17 Henri Schultz 1:0

