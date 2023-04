Sieben Partien ohne Niederlage: RW Langen II setzt Erfolgsserie fort

Details Sonntag, 16. April 2023 02:56

Gegen Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b holte sich SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b eine 1:3-Schlappe ab. RW Langen 1b erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel war eine Demonstration des Gasts gewesen, als man die Partie mit 5:0 für sich entschieden hatte.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Daniel Schneider sein Team in der 25. Minute. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Stefan Fessler mit dem 1:1 für Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b zur Stelle (42.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Istvan Mihaly war es, der in der 83. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Hörbranz/Hohenweiler 1b unterbrachte. Die Gastgeber gerieten deutlicher in Rückstand, als RW Langen 1b auf 3:1 erhöhte (90.). Letzten Endes holte Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b gegen SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b drei Zähler.

Hörbranz/Hohenweiler 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme von SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Der Angriff ist bei Hörbranz/Hohenweiler 1b die Problemzone. Nur 21 Treffer erzielte SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b bislang. Hörbranz/Hohenweiler 1b musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b insgesamt auch nur drei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Lage von Hörbranz/Hohenweiler 1b bleibt angespannt. Gegen RW Langen 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Trotz der drei Zähler machte Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b im Klassement keinen Boden gut. Sechs Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat RW Langen 1b momentan auf dem Konto. Sieben Spiele währt bereits die Serie, in der Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b ungeschlagen ist.

Nächster Prüfstein für SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b ist FC Viktoria 62 Bregenz 1b (Samstag, 00:00 Uhr). RW Langen 1b misst sich am selben Tag mit MEVO FC Schwarzenberg 1b (17:15 Uhr).

5. Landesklasse Unterland: SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b – Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b, 1:3 (1:1)

90 Julian Fruehwirt 1:3

83 Istvan Mihaly 1:2

42 Stefan Fessler 1:1

25 Daniel Schneider 1:0

