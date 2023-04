Hittisau II lässt es gegen Kennelbach II krachen

Details Sonntag, 16. April 2023 02:57

FC Hittisau 1b kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:0-Erfolg davon. Hittisau 1b setzte sich standesgemäß gegen FC Kennelbach 1b durch. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen müssen.

In der 18. Minute traf KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b zum ersten Mal ins Schwarze. Noch in der ersten Hälfte erhöhte die Heimmannschaft auf 2:0 (37.). Mit der Führung für FC Hittisau 1b ging es in die Halbzeitpause. Den Vorsprung von Hittisau 1b ließ Teylor Laurence Tormena Fernandes in der 48. Minute anwachsen. Mit dem 4:0 schien die Partie bereits in der 55. Minute mit FC Hittisau 1b einen sicheren Sieger zu haben. Erneut traf Hittisau 1b und stellte den Spielstand damit auf 5:0 (62.). Lukas Bals gelang ein Doppelpack (66./72.), mit dem er das Ergebnis auf 8:0 hochschraubte. Letztlich kam KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b gegen Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b zu einem verdienten 8:0-Sieg.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen FC Kennelbach 1b festigte FC Hittisau 1b den dritten Tabellenplatz. Prunkstück von Hittisau 1b ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 17 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

56 Gegentreffer hat Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 5. Landesklasse Unterland. Der Gast befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen FC Hittisau 1b weiter im Abstiegssog. Die Offensive von FC Kennelbach 1b strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b bis jetzt erst 17 Treffer erzielte. Nun musste sich FC Kennelbach 1b schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Hittisau 1b wandert mit nun 26 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b gegenwärtig trist aussieht.

Nächster Prüfstein für KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b ist SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b (Samstag, 14:15 Uhr). FC Kennelbach 1b misst sich am selben Tag mit FC Rotenberg 1c (15:00 Uhr).

5. Landesklasse Unterland: KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b – Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b, 8:0 (2:0)

72 Lukas Bals 8:0

66 Lukas Bals 7:0

65 Adrian Hoerburger 6:0

62 Luca Berkmann 5:0

55 Adrian Hoerburger 4:0

48 Teylor Laurence Tormena Fernandes 3:0

37 Adrian Hoerburger 2:0

18 Adrian Hoerburger 1:0

