Anton Tschol ist für Hörbranz/Hohenweiler II viermal gegen Schwarzenberg II zur Stelle

Sonntag, 30. April 2023

Trotz eines satten tabellarischen Vorsprungs auf SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b hatte MEVO FC Schwarzenberg 1b klar das Nachsehen und verlor mit 3:6. Hängende Köpfe bei den Platzherren von FC Schwarzenberg 1b, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Nach dem Hinspiel hatte sich das Heimteam dank eines 2:0-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Hörbranz/Hohenweiler 1b bereits in Front. Anton Tschol markierte in der dritten Minute die Führung. Schwarzenberg 1b zeigte sich wenig beeindruckt. In der sechsten Minute schlug Josef Berchtold mit dem Ausgleich zurück. Eine Minute später ging SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b durch den zweiten Treffer von Tschol in Führung. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. In der 48. Minute überwand Hörbranz/Hohenweiler 1b die Abwehr von MEVO FC Schwarzenberg 1b und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Michael Reis witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:3 für FC Schwarzenberg 1b ein (53.). Das 4:2 für SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b stellte Tschol sicher. In der 61. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Für ruhige Verhältnisse sorgte Simon Bargehr, als er das 5:2 für den Gast besorgte (88.). Kurz darauf traf Schwarzenberg 1b in der Nachspielzeit zum 3:5 (91.). Tschol setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für Hörbranz/Hohenweiler 1b kurz vor dem Abpfiff (93.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen stand der Auswärtsdreier für SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b. Man hatte sich gegen MEVO FC Schwarzenberg 1b durchgesetzt.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt FC Schwarzenberg 1b in der Tabelle stabil. Die Situation bei Schwarzenberg 1b bleibt angespannt. Gegen Hörbranz/Hohenweiler 1b kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b liegt im Klassement nun auf Rang sieben. Hörbranz/Hohenweiler 1b verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und acht Niederlagen.

Nächster Prüfstein für MEVO FC Schwarzenberg 1b ist auf gegnerischer Anlage FC Viktoria 62 Bregenz 1b (Samstag, 00:00 Uhr). SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b misst sich am gleichen Tag mit FC Au 1b.

5. Landesklasse Unterland: MEVO FC Schwarzenberg 1b – SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b, 3:6 (1:2)

93 Anton Tschol 3:6

91 Julius Voegel 3:5

88 Simon Bargehr 2:5

61 Anton Tschol 2:4

53 Michael Reis 2:3

48 Jakob Rauch 1:3

24 Anton Tschol 1:2

6 Josef Berchtold 1:1

3 Anton Tschol 0:1

