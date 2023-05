Siegesserie von Egg/Andelsbuch 1c hält auch gegen Rotenberg 1c an

Details Sonntag, 07. Mai 2023 03:42

Egg/Andelsbuch 1c kam am Samstag zu einem 3:1-Erfolg gegen Rotenberg 1c. Als Favorit rein – als Sieger raus. SPG Egg/Andelsbuch 1c hat alle Erwartungen erfüllt. Das Hinspiel hatte Egg/Andelsbuch 1c bei FC Rotenberg 1c mit 2:0 für sich entschieden.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SPG Egg/Andelsbuch 1c bereits in Front. Benedikt Felder markierte in der vierten Minute die Führung. Für das 2:0 des Tabellenprimus zeichnete Elias Moosbrugger verantwortlich (18.). Den Vorsprung der Gastgeber ließ Sandro Immler in der 38. Minute anwachsen. Egg/Andelsbuch 1c dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Rotenberg 1c stellte das 1:3 sicher (87.). Am Ende verbuchte SPG Egg/Andelsbuch 1c gegen die Gäste die maximale Punkteausbeute.

Nach 16 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Egg/Andelsbuch 1c 37 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant von SPG Egg/Andelsbuch 1c ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 50 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt.

Kurz vor Saisonende steht FC Rotenberg 1c mit 19 Punkten auf Platz sechs. Wo bei Rotenberg 1c der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 26 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Fünf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat FC Rotenberg 1c momentan auf dem Konto.

Während bei Rotenberg 1c derzeit mächtig Sand im Getriebe ist – in den letzten fünf Spielen holte man keinen Sieg – hat Egg/Andelsbuch 1c mit 37 Punkten gut lachen.

Nächster Prüfstein für SPG Egg/Andelsbuch 1c ist Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b (Samstag, 17:00 Uhr). FC Rotenberg 1c misst sich am selben Tag mit Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b (14:30 Uhr).

5. Landesklasse Unterland: SPG Egg/Andelsbuch 1c – FC Rotenberg 1c, 3:1 (3:0)

87 Mario Fink 3:1

38 Sandro Immler 3:0

18 Elias Moosbrugger 2:0

4 Benedikt Felder 1:0

