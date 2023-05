Kein Sieger im Duell zwischen Au II und Hörbranz/Hohenweiler II

Details Sonntag, 07. Mai 2023 03:43

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von FC Au 1b gegen SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. FC Au 1b hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Valentin Moosbrugger brachte Hörbranz/Hohenweiler 1b in der 50. Minute nach vorn. Jetzt erst recht, dachte sich Rocco Geiger, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (52.). Nur vier Minuten später erzielte FC Au 1b die 2:1-Führung. Dominik Lamprecht ließ sich in der 64. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. FC Au 1b und Hörbranz/Hohenweiler 1b spielten unentschieden.

FC Au 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Verteidigung des Heimteams stimmt es ganz und gar nicht: 43 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. FC Au 1b verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und neun Niederlagen. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für FC Au 1b, sodass man lediglich fünf Punkte holte.

Vier Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b derzeit auf dem Konto. Die Gäste überließen den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherten sich nur einen Sieg.

Mit diesem Unentschieden verpasste SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Hörbranz/Hohenweiler 1b den siebten Platz.

Der nächste Gegner von FC Au 1b, welcher in zwei Wochen, am 20.05.2023, empfangen wird, ist MEVO FC Schwarzenberg 1b. Hörbranz/Hohenweiler 1b gibt am Freitag seine Visitenkarte bei KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b ab.

5. Landesklasse Unterland: FC Au 1b – SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b, 2:2 (0:0)

64 Dominik Lamprecht 2:2

56 Silvan Tuertscher 2:1

52 Rocco Geiger 1:1

50 Valentin Moosbrugger 0:1

