FC Hittisau II siegt gegen Hörbranz/Hohenweiler II zweistellig

Details Sonntag, 14. Mai 2023 03:03

Eine zweistellige Niederlage mussten die Gäste gegen KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b verkraften. Am Ende verlor SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b mit 0:10. An der Favoritenstellung ließ FC Hittisau 1b keine Zweifel aufkommen und trug gegen Hörbranz/Hohenweiler 1b einen Sieg davon. Der knappe 2:1-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b Glücksgefühle beschert.

Lukas Bals brachte Hittisau 1b in der 26. Minute nach vorn. Hörbranz/Hohenweiler 1b geriet deutlicher in Rückstand, als KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b auf 2:0 erhöhte (32.). Mit der Führung für FC Hittisau 1b ging es in die Kabine. Mit dem 3:0 von Max Ulrich Tuntzinger für die Gastgeber war das Spiel eigentlich schon entschieden (50.). Mit dem 4:0 schien die Partie bereits in der 54. Minute mit KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b einen sicheren Sieger zu haben. Bals vollendete zum fünften Tagestreffer in der 68. Spielminute. Mit weiteren Toren von Lukas Bals (75.), Julian Piazza (80.) und Keven Luiz De Oliveira Pajeu (84.) stellte FC Hittisau 1b den Stand von 9:0 her. Piazza gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Hittisau 1b (87.). Mit dem Schlusspfiff des Referees fuhr KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b einen exorbitant hohen Sieg ein und SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b trat mit einer 0:10-Abfuhr die Heimreise an.

Trotz des Sieges bleibt FC Hittisau 1b auf Platz zwei. Mit nur 21 Gegentoren hat Hittisau 1b die beste Defensive der 5. Landesklasse Unterland. KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Kurz vor Saisonende steht Hörbranz/Hohenweiler 1b mit 16 Punkten auf Platz sieben. In der Verteidigung von SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b stimmt es ganz und gar nicht: 44 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur vier Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Hörbranz/Hohenweiler 1b alles andere als positiv. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b, sodass man lediglich fünf Punkte holte.

Für das nächste Spiel reist FC Hittisau 1b am 03.06.2023 zu MEVO FC Schwarzenberg 1b, am selben Tag empfängt Hörbranz/Hohenweiler 1b FC Rotenberg 1c.

5. Landesklasse Unterland: KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b – SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b, 10:0 (2:0)

87 Julian Piazza 10:0

84 Keven Luiz De Oliveira Pajeu 9:0

80 Julian Piazza 8:0

75 Lukas Bals 7:0

72 Eigentor durch Bariscan Erdogdu 6:0

68 Lukas Bals 5:0

54 Adrian Hoerburger 4:0

50 Max Ulrich Tuntzinger 3:0

32 Adrian Hoerburger 2:0

26 Lukas Bals 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei