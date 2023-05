Mit dem Schlusspfiff: Stefan Fessler ist für langen II gegen Rotenberg 1c zur Stelle!

Details Sonntag, 14. Mai 2023 03:04

FC Rotenberg 1c und Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. RW Langen 1b wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel hatte ohne einen Sieger auskommen müssen. Die Mannschaften waren mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen.

Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b ging in der 16. Minute in Führung. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Salar Al Rasho bereits wenig später besorgte (18.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Christian Bereuter glich nur wenig später für Rotenberg 1c aus (64.). Stefan Fessler traf zum 2:1 zugunsten von RW Langen 1b (64.). Das Unentschieden zeichnete sich mehr und mehr ab, doch dann schlug Stefan Fessler in der Nachspielzeit zu und erzielte den Führungstreffer für die Gäste. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen stand der Auswärtsdreier für Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b. Man hatte sich gegen FC Rotenberg 1c durchgesetzt.

Rotenberg 1c führt mit 19 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die Misere des Gastgebers hält an. Insgesamt kassierte FC Rotenberg 1c nun schon vier Niederlagen am Stück.

Trotz des Sieges bleibt RW Langen 1b auf Platz drei. In den letzten fünf Partien rief Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Für Rotenberg 1c geht es erst am 03.06.2023 weiter, wenn man bei SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b gastiert, RW Langen 1b empfängt am selben Tag Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b.

5. Landesklasse Unterland: FC Rotenberg 1c – Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b, 2:3 (1:1)

95 Stefan Fessler 2:3

64 Christian Bereuter 2:2

64 Stefan Fessler 1:2

18 Salar Al Rasho 1:1

16 David Raedler 0:1

