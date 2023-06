Ein Tor macht den Unterschied zwischen Langen II und Kennelbach II

Details Sonntag, 04. Juni 2023 02:17

Die Gäste steckten zum Saisonausklang bei RW Langen 1b eine 1:2-Niederlage ein. Die Überraschung blieb aus, sodass FC Kennelbach 1b eine Niederlage kassierte. Das Hinspiel hatte Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b mit 4:2 gewonnen.

Für das erste Tor der Heimmannschaft war Istvan Mihaly verantwortlich, der in der 37. Minute das 1:0 besorgte. Jetzt erst recht, dachte sich Niklas Ponik, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (41.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf RW Langen 1b zur Führung (45.). Obwohl Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

RW Langen 1b bewies in dieser Saison mit dem erreichten dritten Rang großes Potential. Für den Gang nach oben reichte es jedoch noch nicht. In der Offensive rief Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b in 18 Spielen nur eine mäßige Leistung ab. 45 Treffer sind eine ausbaufähige Bilanz. Für RW Langen 1b lief in dieser Spielzeit nahezu alles nach Plan, wie die Statistik von zehn Siegen, vier Remis und nur vier Pleiten eindrucksvoll belegt. Bis zum Saisonabschluss zeigte sich Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b sehr stark und holte in den letzten fünf Spielen zwölf Punkte.

Nach allen 18 Spielen findet sich FC Kennelbach 1b in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der 5. Landesklasse Unterland vorbereiten. Die Abwehr von Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b war in dieser Saison mitunter ein Torso, was die insgesamt 62 Gegentreffer untermauern. Die Verantwortlichen von FC Kennelbach 1b werden ein ernüchterndes Saisonfazit ziehen. Gerade einmal vier Siege und drei Remis brachte Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b zustande. Demgegenüber stehen satte elf Niederlagen.

5. Landesklasse Unterland: Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b – Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b, 2:1 (2:1)

45 David Raedler 2:1

41 Niklas Ponik 1:1

37 Istvan Mihaly 1:0

