Nachtragspartie Wolfurt gegen Austria Lustenau Amateure und Vorbereitung des FC Lauterach

Details Mittwoch, 09. März 2022 00:23

Die Frühjahrssaison in Vorarlberg wird mit einer Nachtragspartie der Eliteliga eröffnet. Der Meusburger FC Wolfurt trifft am 13.3.2022 um 14 Uhr zuhause auf die SC Austria Lustenau Amateure, Trainer Joachim Baur mit Sorgenfalten wegen wichtiger Spieler, die wegen Verletzungen nicht spielen können. Der intemann FC Lauterach ist so wie die restliche Liga eine Woche später im Einsatz – Gegner ist am 19.3.22 um 15 Uhr Wolfurt, die zu diesem Zeitpunkt schon ein Pflichtspiel in den Beinen haben werden. Der sportliche Leiter von Lauterach, Mario Gmeiner, berichtet im ligaportal.at Interview über die aktuelle Lage etwas mehr als eine Woche vor der Fortsetzung des Grunddurchganges der Eliteliga.

Verlauf der Vorbereitung beim FC Lauterach

Mario Gmeiner, sportlicher Leiter intemann FC Lauterach: „Bis auf die einen oder anderen Coronaausfälle und die paar kleineren Verletzungen verlief die Vorbereitung sehr gut. Diese Punkte hatten aber sicher auch andere Vereine während der Vorbereitung zu beklagen.“

Welche Testspiele wurden absolviert, welche sind im Finish der Vorbereitung noch geplant?

Mario Gmeiner: „Zuhause gab es gegen die Austria Lustenau Profis eine 0:1 Niederlage und gegen Nenzing einen 5:0 Erfolg. Gegen die AKAU18 siegten wir 7:5 Sieg, in Hohenems setzte es eine 1:3 Niederlage. Den letzten Test gibt es am kommenden Samstag, dem 12. März 2022, zuhause gegen den FC Lustenau.“

Gibt es verletzte Spieler?

Mario Gmeiner: „Aktuell sind alle fit, aber durch die ersten Raseneinheiten etwas müder.“

Ziele für das Frühjahr 2022?

Mario Gmeiner: „Definitiv nicht absteigen und so schnell wie möglich den Klassenerhalt fixieren.“

Favorit auf den Titel bzw. Aufstieg in Ihrer Liga?

Mario Gmeiner: „Vfb Hohenems.“

Welches Team wird Bundesliga Meister und wer wird im Play-Off um die Europa-Startplätze mitspielen können?

Mario Gmeiner: „Red Bull Salzburg wird Meister – Rapid und Sturm spielen in Europa.“

Wichtige Neuigkeiten zum Verein?

Mario Gmeiner: „Vom 18. bis 20. Mai haben wir unser großes Event mit Stadioneröffnung bzw. Einweihung des Bruno Pezzey Stadions.“

Wichtige persönliche Anliegen zum Thema Fußball?

Mario Gmeiner: „Ich hoffe, dass so schnell wie möglich wieder ganz normal gespielt werden kann – ohne Coronaregeln und Infektionen.“

Was dir aktuell persönlich sehr wichtig ist?

Mario Gmeiner: „Krieg und Corona - was im Moment alles in der Welt passiert da kann man nur noch hoffen. dass es bald eine Ende gibt von Krieg und Pandemie!“

Wolfurt startet mit Nachtrag gegen die Austria Lustenau Amateure

Joachim Baur, Trainer Meusburger FC Wolfurt: „Die Vorbereitung verlief ganz in Ordnung, wir hatten allerdings leider einige verletzte Spieler. Benni Neubauer, Max Natter und Martin Schertler werden zum Start fehlen, Alexander Djordjevic konnte aufgrund der Corona Erkrankung lange Zeit nicht trainieren und somit ist die Situation relativ schwierig. Das Trainingslager war gut und das Ziel für das Frühjahr ist natürlich noch mal anzugreifen in diesen vier Spielen. Top Favorit ist und bleibt VfB Hohenems, wir freuen uns auf unser erstes Heimspiel 2022 am kommenden Sonntag, dem 13.3. um 14 Uhr!“