SW Bregenz gewinnt auch das Schlagerspiel gegen Egg klar!

Details Montag, 22. August 2022 14:14

Die Dominanz von SW Bregenz in der laufenden Meisterschaft der Eliteliga setzt sich fort. In der von sintflutartigen Regenfällen heimgesuchten sechsten Runde, konnten nur drei der sechs Partien ausgetragen werden. SW Bregenz setzt sich gegen die FC Brauerei Egg klar mit 5:1 durch. Sechs Spiele – achtzehn Punkte – mehr geht nicht. Da wird sich wohl auch der Gegner im ÖFB Cup – Bundesligist Austria Klagenfurt – warm anziehen müssen. Ankick ist am 31. August 2022 um 19 Uhr. In der Eliteliga feiern die Altach Juniors einen wichtigen 3:2 Erfolg gegen Rankweil, der DSV gewinnt in Göfis 3:2. Es folgt nun Runde sieben – die wird bereits unter der Woche am 23. und 24. August gespielt. Der Schlager steigt am 24.8.22 um 18 Uhr – Rotenberg trifft auf SW Bregenz.

SW Bregenz nicht zu stoppen – dominante Vorstellung gegen Egg

Die Egger können in den ersten Minuten gut mithalten, zeigen sich als durchaus ebenbürtiger Gegner. Nach sechzehn Minuten eine tolle Aktion von Joshua Merz – die Führung für SW Bregenz. In Folge ein offener Schlagabtausch, auch Egg hat die Chance den Ausgleichstreffer zu erzielen. Bregenz übernimmt aber immer mehr das Kommando, erzielt schließlich - kurz vor dem Pausenpfiff - durch Junior das 2:0.

Bregenz nimmt den Schwung aus der ersten Hälfte mit. Desnica, ein Eigentor der Gäste und erneut Joshua Merz – es steht 5:0 für Bregenz. Im Finish gelingt Egg noch der Ehrentreffer zum 1:5. Kristijan Makovec von Bregenz verletzt sich schwer und muss in der ersten Halbzeit mit der Rettung abtransportiert werden. Die Redaktion von ligaportal.at wünscht gute Besserung!

Zwei Nachtragstermine bereits fixiert

Die Partie Wolfurt gegen Hohenems wird am 31.8.2022 nachgetragen, ebenso das Spiel zwischen Lauterach und Admira Dornbirn. Für das Spiel Röthis gegen Rotenberg wurde noch kein Nachtragstermin fixiert.