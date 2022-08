Erneute Niederlage in der Nachspielzeit für Admira Dornbirn gegen Göfis

Details Mittwoch, 24. August 2022 23:16

Am 23. und 24. August 2022 wurde die siebente Runde der Eliteliga gespielt und SW Bregenz feiert den siebenten vollen Erfolg in Serie. 4:0 im Spitzenspiel auswärts gegen Rotenberg und damit bereits acht Punkte Vorsprung auf Rotenberg – die allerdings ein Spiel weniger ausgetragen haben. Der Dornbirner SV macht mit einem 5:1 gegen Wolfurt den größten Sprung in der Tabelle auf Platz sieben. Kaufmann Bauwerkzeuge Göfis feiert einen wichtigen 3:2 Erfolg bei SC Admira Dornbirn, die damit die rote Laterne übernehmen müssen.

Spielanylase aus der Sicht von Admira Dornbirn

Im Heimspiel der 7. Runde der VN.at-Eliteliga musste sich die Admira gegen den SC Göfis nach einem späten Tor geschlagen geben.

Von Beginn an entwickelte sich auf dem Sportplatz im Rohrbach ein flottes Spiel mit guten Akzenten auf beiden Seiten. Lucas Silva Leite Santana brachte die Gäste aus Göfis dann in der 22. Minute auch mit 1:0 in Führung, ehe Alexander Huber kurz darauf zum 1:1 ausgleichen konnte. Kurz vor der Halbzeit hatte Huber dann gar die Möglichkeit zur Führung für die Admira – er scheiterte allerdings mit einem Foulelfmeter am Göfner Keeper und so ging es mit dem 1:1 in die Pause. Kurz nach der Pause sorgte Martin Brunold mit einem schönen Kopfballtor doch noch für die Führung der Hausherren. Das Spiel blieb weiter offen und in der 68. Minute scorte Elan Delon Pereira da Silva zum erneuten Ausgleich – 2:2. Es blieb somit spannend bis zum Schluss – und Schluss ist erst, wenn der Schiedsrichter abpfeift. So nutzte Philip Fröwis in der dritten Minute der Nachspielzeit die wahrscheinlich letzte Chance und sorgte für den 3:2-Siegestreffer der Göfner. Für den SC Göfis war dies somit der erste Dreier in der Saison, während sich die Admira - wie schon gegen Rotenberg - mit einem späten Gegentreffer geschlagen geben musste. Dazu sah Torhüter Lucas Bundschuh nach dem Schlusspfiff noch die Gelb-Rote Karte wegen Kritik.