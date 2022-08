Vor dem ÖFB Cup-Spiel gegen Austria Klagenfurt erste Niederlage von SW Bregenz

Details Montag, 29. August 2022 13:47

Jede Serie geht einmal zu Ende – auch jene von SW Bregenz in der laufenden Saison der Eliteliga. Im Spitzenspiel gegen den World of Jobs VfB Hohenems gab es nach sieben Siegen die erste Niederlage – 0:2! Der Spielverlauf war aber für SW Bregenz unglücklich, Bregenz im Abschluss nicht konsequent. Der Vorsprung auf die neue Nummer zwei – die Altach Juniors – mit sieben Zählern aber immer noch komfortabel. Die Altach Juniors setzen sich nämlich im Schlager gegen Rotenberg mit 2:0 durch. Rotenberg und Hohenems sind damit nach Verlustpunkten die schärfsten Verfolger von Bregenz. Nun heißt es für SW Bregenz aber sowieso umdenken – am 31.8.22 gibt es die zweite Runde im Uniqa ÖFB Cup – um 19 Uhr ist Austria Klagenfurt zu Gast. Auch nach Klagenfurt werden sich die sieben Siege von SW in acht Partien rumgesprochen haben.

Klarer Strafstoß für SW wurde nicht gegeben!

Thomas Fricke, Obmann SW Bregenz: „Das Spiel war in den ersten zwanzig Minuten sehr ausgeglichen – Hohenems war sehr aggressiv in den Zweikämpfen. Nach zwanzig Minuten eine Vorentscheidung im Spiel – zuerst ein Lattentreffer von Lukas Katnik – im Anschluss ein klarer Elfmeter für Bregenz, der von SR Mutlu nicht gegeben wurde! Eigentlich hatte jeder im Stadion gesehen, dass es ein klarer Elfmeter war, aber wir in Bregenz sind es ja gewohnt, dass permanent gegen uns gepfiffen wird. Im Gegenstoß das 0:1 durch Tamas Herbaly und fünf Minuten später das 0:2 durch Valentin Matkovic – jeweils nach sehr schweren Abwehrfehlern. Das Fehlen unserer Stammspieler Kralj, Markovec und Vini Gomes konnten wir in diesem Spiel leider nicht ganz kompensieren.

Die zweite Halbzeit war eigentlich ein Sturmlauf unsere Mannschaft mit drei bis vier unglaublichen Chancen, die leider vergeben wurden. Hohenems war im Konter noch das eine oder andere Mal gefährlich. Die Mannschaft von SW Bregenz wirkte müde und unkonzentriert, daher leider die erste Niederlage.

Mein Fazit zu diesem Spiel: Ich verstehe immer noch nicht, warum ein Spitzenspiel in der Eliteliga so einen Schiedsrichter bekommt. Wir hatten die letzten zwei Spiel gegen Egg und Rotenberg mit SR Schedler und SR Rieker wirklich zwei sehr gute Unparteiische. Was sich der Verband bei der Besetzung gegen Hohenems gedacht hat, versteht mittlerweile niemand mehr. Aber SW Bregenz wird trotz verschiedener Widerstände versuchen, die Ziele zu erreichen!“