Altach Juniors nicht zu stoppen - Tabellenplatz zwei nach Sieg gegen den DSV

Details Montag, 12. September 2022 18:10

Bei SCR Altach Juniors holte sich EMMA & EUGEN Dornbirner SV eine 0:3-Schlappe ab. Altach Juniors setzte sich standesgemäß gegen Dornbirner SV durch.

SCR Altach Juniors erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Thomas Baldauf traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Amir Abdijanovic erhöhte für das Heimteam auf 2:0 (27.). Die Hintermannschaft von EMMA & EUGEN Dornbirner SV ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Erolind Sylaj besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für Altach Juniors (82.). Schlussendlich verbuchte SCR Altach Juniors gegen Dornbirner SV einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Altach Juniors in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Die Offensive von SCR Altach Juniors in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch EMMA & EUGEN Dornbirner SV war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 27-mal schlugen die Angreifer von Altach Juniors in dieser Spielzeit zu. SCR Altach Juniors knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Altach Juniors sechs Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. SCR Altach Juniors scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Dornbirner SV findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Der Angriff ist beim Gast die Problemzone. Nur 13 Treffer erzielte EMMA & EUGEN Dornbirner SV bislang. Dornbirner SV musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da EMMA & EUGEN Dornbirner SV insgesamt auch nur zwei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der letzte Dreier liegt für Dornbirner SV bereits drei Spiele zurück.

Altach Juniors tritt am Samstag, den 17.09.2022, um 16:00 Uhr, bei SC Admira Dornbirn an. Einen Tag später (10:30 Uhr) empfängt EMMA & EUGEN Dornbirner SV RW Rankweil.

Eliteliga Vorarlberg - Herbst: SCR Altach Juniors – EMMA & EUGEN Dornbirner SV, 3:0 (2:0)

82 Erolind Sylaj 3:0

27 Amir Abdijanovic 2:0

1 Thomas Baldauf 1:0