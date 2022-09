1:1 zwischen Admira Dornbirn und Rankweil bzw. zwischen Wolfurt und SW Bregenz

Details Montag, 26. September 2022 00:13

Der Meusburger FC Wolfurt hat in der 12. Runde der Eliteliga deutlich aufgezeigt. Dem überlegenen Tabellenführer SW Bregenz konnte man ein 1:1 abringen. Für SW Bregenz hält sich der Schaden aber in Grenzen, denn die Altach Juniors – der schärfste Verfolger – hat in Götzis 3:5 verloren. Der Vorsprung ist also um einen Punkt auf acht Zähler angewachsen. Der SC Admira Dornbirn konnte gegen RW Rankweil ebenfalls ein 1:1 erreichen.

Admira Dornbirn und Rankweil teilen Punkte

Herwig Klocker, Trainer SC Admira Dornbirn: „In der ersten Hälfte war sicherlich Rankweil die bessere Elf. In Hälfte zwei waren wir besser. Die beiden Tore sind in der ersten Hälfte gefallen. Timo Wölbitsch hat Rankweil in der 10. Minute in Führung gebracht, wir haben in der 16. Minute durch Magid Suleiman ausgeglichen. Beide Mannschaften hätten noch gewinnen können, aber es ist beim 1:1 geblieben und das geht in Summe sicherlich okay!“

Alle sind ans Limit gegangen!

Joachim Baur, Trainer Meusburger FC Wolfurt: „Eine gute geschlossene Mannschaftsleistung und ein gerechtes Unentschieden gegen den überlegenen Tabellenführer. Es sind wirklich alle Spieler ans Limit gegangen von meiner Mannschaft, dafür ein dickes Pauschallob. Die beiden Treffer sind binnen zwei Minuten gefallen. Die Führung für meine Mannschaft in der 31. Minute durch Aleksandar Umjenovic, zwei Minuten später das 1:1 durch Lukas Katnik.“