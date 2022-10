SW Bregenz baut Tabellenführung mit Sieg in Lauterach weiter aus

Details Montag, 10. Oktober 2022 00:05

Nach dem 3:1 Erfolg von SW Bregenz beim intemann FC Lauterach in der 14. Runde der Eliteliga hat Bregenz bereits elf Punkte Vorsprung auf Verfolger Altach Juniors. Die Altach Juniors verlieren in Röthis 0:2 und bekommen nun auch puncto Play-Off Plätze für die Regionalliga West von hinten Druck. Rotenberg ist mit einem 3:1 Erfolg bei Admira Dornbirn bis auf zwei Punkte an die Altach Juniors herangekommen. Röthis konnte mit dem sensationellen Sieg gegen die Altach Juniors die rote Laterne an Admira Dornbirn weiter geben.

Mehr als verdienter Sieg

Thomas Fricke, Obmann SW Bregenz: „Die Lauteracher versuchten mit übertriebener Härte unser Spiel zu zerstören – so wie Trainer Reiner immer spielen lässt. Leider griff der sehr schwache Schiedsrichter nicht ein und so ging Lauterach aus heiterem Himmel in Führung. Dem schnellen Ausgleich erfolgte der verdiente Führungstreffer durch Vini Gomez, unseren ersten Treffer hat Lukas Katnik erzielt. Bregenz klar besser – die einzige Mannschaft, die versucht hatte, Fußball zu spielen. Auch die zweite Halbzeit dasselbe Bild – Bregenz optisch klar besser und Lauterach versuchte mit Härte ins Spiel zu kommen. Schlussendlich der 3:1 Siegtreffer in der Nachspielzeit von Giorgio Doriano.

Meiner Meinung hat Lauterach eine sehr junge gute Mannschaft, die auch Fußball spielen könnte. Leider geht die Entwicklung aber in einen Bereich, was ich schwer nachvollziehen kann. Ein mehr als verdienter Sieg von SW Bregenz – an dem sowohl der FC Lauterach als auch der zum wiederholten Mal gegen Bregenz pfeifende Schiedsrichter nichts entgegenhalten konnten. Nach dem Spiel wurde der Vorstand von SW Bregenz vom Trainer des FC Lauterach auf das Übelste beschimpft. Leider ein Niveau, das auf keinem Fußballplatz etwas verloren hat. Auch die Verantwortlichen des FC Lauterach sollten sie hier mal Gedanken machen!“