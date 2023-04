Wolfurt erobert mit Sieg gegen Röthis Platz vier!

Details Dienstag, 25. April 2023 00:34

Hochspannung in der Eliteliga! Es geht um die Startplätze für die Regionalliga West 2023/24. Im Spitzenspiel der zweiten Runde des Frühjahrsdurchgangs konnten sich die Altach Juniors beim FC Lauterach mit 1:0 durchsetzen und die Tabellenführung übernehmen. Dem Meusburger FC Wolfurt ist auch ein ganz wichtiger 2:0-Sieg gegen den SC Röfix Röthis gelungen. Damit erobert Wolfurt Tabellenplatz vier! Nachdem aktuell ein Vorarlberger Team das Play-off der Regionalliga West anführt, wären vier Mannschaften aus der Eliteliga für die Regionalliga West 2023/24 qualifiziert. Hält sich Dornbirn in der 2. Liga und SW Bregenz steigt in die 2. Liga auf, könnten sogar fünf Mannschaften der Eliteliga es in die Regionalliga West 2023/24 schaffen.

Goalie von Wolfurt „Man of the match“ gegen Röthis!

Joachim Baur, Trainer Meusburger FC Wolfurt: „Ein ausgeglichenes Spiel gegen Röthis. Chancen auf beiden Seiten. „Man of the Match“ ganz sicher Torhüter Luka Hammer, der uns doch tolle Paraden die null gesichert hat. Im Finish konnten wir dann in der 78. Minute durch Mücahit Özdemir in Führung gehen. Zwei Minuten vor Schluss das 2:0 durch Simon Mentin. Die Defensivleistung meiner Mannschaft war auch sehr gut. Ein erarbeiteter Sieg!“

Ein Blick auf das Play-off der Regionalliga West wird immer wichtiger!

Es schaut aktuell gut aus für Vorarlberg! Die Chance ist groß, dass Vorarlberg sechs Mannschaften in der Regionalliga West 2023/24 stellen kann. Denn SW Bregenz und Hohenems vertreten die Vorarlberger Farben im laufenden Play-off der Regionalliga West ausgezeichnet. Hohenems und SW Bregenz führen die Tabelle mit dem Punktemaximum von neun Zählern an. Jenes Bundesland, das den Meister im Play-off stellt, darf sechs Mannschaften in die Regionalliga West 2023/24 entsenden. Mit Hohenems und SW Bregenz wären zwei Mannschaften fix qualifiziert, dazu würden dann vier Mannschaften der Eliteliga kommen. SW Bregenz könnte zudem auch in die 2. Liga aufsteigen, dort hat Dornbirn aktuell fünf Punkte Puffer auf die Abstiegszone. Die Top-4 oder Top-5 der Eliteliga könnten sich also für die Regionalliga West 2023/24 qualifizieren.

Allerdings ist dieser Fight um die Top-4 extrem spannend. Neuer Leader sind die Altach Juniors nach einem 1:0 Erfolg im Spitzenspiel in Lauterach. Die Altach Juniors, Lauterach, Röthis, Wolfurt, Rotenberg und den Dornbirner SV trennen aber an der Tabellenspitze nur vier Punkte. Es bleibt also extrem spannend im Kampf um die Vorarlberger Plätze in der Regionalliga West 2023/24.

