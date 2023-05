Wolfurt holt mit letztem Aufgebot einen Punkt bei den Altach Juniors

Details Montag, 01. Mai 2023 16:41

Unglaublich spannend verläuft in der Eliteliga der Kampf um die Vorarlberger Plätze in der Regionalliga West 2023/24. Die Top-6 trennen nur drei Punkte. Die Top-Teams haben in der dritten Runde bis auf den Dornbirner SV alle remisiert. Der Meusburger FC Wolfurt holt bei den Altach Juniors einen extrem wichtigen Punkt.

Klasse Leistung von Wolfurt in Altach

Joachim Baur, Trainer Meusburger FC Wolfurt: „Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen! Wir haben mit dem allerletzten Aufgebot eine klasse Leistung gezeigt. Geschlossene Mannschaftsleistung kompakt gegen den Ball. Natürlich Thomas Fetz als 46-jähriger Torhüter noch extra zu erwähnen, klasse Leistung des Routiniers. Die Altach Juniors sind in der 19. Minute durch Damian Maksimovic in Führung gegangen, wir konnten in der 53. Minute durch Jan Burtscher ausgleichen!“

Die Top-6 trennen drei Punkte!

Drei oder vier Mannschaften werden sich ein Ticket für die Regionalliga West 2023 holen. Vier Mannschaften nur dann, wenn SW Bregenz oder Hohenems das laufende Play-off der Regionalliga West gewinnen kann. Die Altach Juniors haben mit dem 1:1 gegen Wolfurt in der dritten Runde des Frühjahrsdurchgangs etwas Boden auf die Verfolger verloren. Lauterach konnte allerdings das Remis von Altach nicht voll nützen – auch nur ein 2:2 bei Admira Dornbirn. Ebenso Röthis, die zu Hause gegen Rotenberg 2:2 spielen. So gesehen ist der Dornbirner SV der große Sieger der Runde – 2:0 in Göfis und punktemäßig mit Röthis auf Augenhöhe. Die Altach Juniors, Lauterach, Röthis, den DSV, Wolfurt und Rotenberg trennen nur drei Punkte. In der kommenden Runde treffen am 6.5.23 Rotenberg und die Altach Juniors aufeinander, der DSV spielt am 7.5.23 gegen Röthis.

