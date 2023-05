Deutlicher Erfolg von Egg gegen FC Lauterach

Details Sonntag, 07. Mai 2023 03:44

FC Brauerei Egg hat sich gegen FC Lauterach mit 3:0 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert.

In der 21. Minute bejubelte FC Egg vor 413 Zuschauern einen Treffer – neuer Spielstand: 1:0. Marcel Meusburger beförderte das Leder zum 2:0 der Heimmannschaft über die Linie (33.). Mit der Führung für FC Brauerei Egg ging es in die Kabine. Marius Metzler stellte schließlich in der 83. Minute den 3:0-Sieg für FC Egg sicher. Schlussendlich verbuchte FC Brauerei Egg gegen Lauterach einen überzeugenden Heimerfolg.

FC Egg macht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt Boden in der Tabelle gut und steht nun auf Rang fünf.

Nach vier Spieltagen hat Intemann FC Lauterach die rote Laterne inne. Vier Spiele und noch kein Sieg: Der Gast wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Defensiv läuft es bei beiden Mannschaften in dieser Spielzeit noch nicht rund. Sowohl FC Brauerei Egg (9) als auch FC Lauterach (9) kassieren zu viele Gegentore. Das jetzige Spiel war in dieser Hinsicht eine wohltuende Ausnahme für FC Egg. Lauterach holte auswärts bisher nur einen Zähler.

Das nächste Spiel von Intemann FC Lauterach findet in vier Wochen statt, wenn man am 29.05.2023 EMMA & EUGEN Dornbirner SV empfängt.

Eliteliga Vorarlberg - Frühjahr: FC Brauerei Egg – Intemann FC Lauterach, 3:0 (2:0)

83 Marius Metzler 3:0

33 Marcel Meusburger 2:0

21 Melchior Sutterluety 1:0

