Klare Niederlage für Rankweil in Röthis

Details Sonntag, 14. Mai 2023 03:05

Mit 0:3 verlor Rankweil am vergangenen Samstag deutlich gegen SC Röthis. Röthis ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen RW Rankweil einen klaren Erfolg.

Julian Mair ließ sich in der 20. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für SC Röfix Röthis. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Gastgeber mit einer Führung in die Kabine gingen. Doppelpack für SC Röthis: Nach seinem ersten Tor (75.) markierte Arbnor Rexhaj wenig später seinen zweiten Treffer (81.). Ein starker Auftritt ermöglichte Röthis am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Rankweil.

Der geringen Aussagekraft der aktuellen Tabelle zum Trotz steht SC Röfix Röthis nach diesem Erfolg auf Platz drei. Offensiv sticht SC Röthis in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 13 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saison von Röthis verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat SC Röfix Röthis nun schon drei Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. SC Röthis ist seit drei Spielen unbezwungen.

In der Defensivabteilung von RW Rankweil knirscht es gewaltig, weshalb die Gäste weiter im Schlamassel stecken. In der Defensive drückt der Schuh bei Rankweil, was in den 13 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Die bisherige Saisonbilanz von RW Rankweil bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Nur einmal ging Rankweil in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Eliteliga Vorarlberg - Frühjahr: SC Röfix Röthis – RW Rankweil, 3:0 (1:0)

81 Arbnor Rexhaj 3:0

75 Arbnor Rexhaj 2:0

20 Julian Mair 1:0

