Wolfurt und Röthis machen nächsten Schritt Richtung Regionalliga West 2023/24

In der 5. Runde des Frühjahrsdurchgangs der Eliteliga ist der Tabellenführer Röthis der Regionalliga West 2023/24 wieder einen Schritt näher gekommen – ein 3:0 Erfolg gegen Rankweil. Der Meusburger FC Wolfurt hält aber mit – 5:1 in Lauterach und Tabellenplatz zwei – ebenso wie Röthis hat man nun fünfundzwanzig Zähler am Konto. Die Altach Juniors haben das extrem wichtige Duell gegen den Dornbirner SV mit 0:1 verloren – damit ist der dritte Platz der Altach Juniors nur mehr mit zwei Punkten Vorsprung auf den DSV abgesichert. Lauterach hat mit der klaren Niederlage gegen Wolfurt vier Punkte Rückstand auf die Aufstiegszone. Aber es könnte ja auch ein vierter Platz für die Regionalliga West 2023/24 reichen, falls entweder SW Bregenz oder Hohenems das gerade laufende Play-off der Regionalliga West gewinnt. Es bleibt spannend!

Lauterach geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Frederik Meier das schnelle 1:0 für Wolfurt erzielte. FC Wolfurt machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Kubilay Kalkan (9.). Aaron Fleischhacker baute den Vorsprung der Gäste in der 18. Minute aus. In der 25. Minute schoss FC Wolfurt das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Intemann FC Lauterach rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause. In der Schlussphase gelang Fabio Erath noch der Ehrentreffer für die Heimmannschaft (81.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Benjamin Neubauer für einen Treffer sorgte (92.). Am Schluss gewann Wolfurt gegen FC Lauterach.

Joachim Baur, Trainer Meusburger FC Wolfurt: "Ich würde es als ungefährdeten Sieg bezeichnen!"

Die Abwehrprobleme von Lauterach bleiben akut, sodass Intemann FC Lauterach weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von FC Lauterach ist deutlich zu hoch. 14 Gegentreffer – kein Team der Eliteliga Vorarlberg - Frühjahr fing sich bislang mehr Tore ein. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Lauterach wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

In der Defensive von FC Wolfurt griffen die Räder ineinander, sodass Wolfurt im bisherigen Saisonverlauf erst dreimal einen Gegentreffer einsteckte. FC Wolfurt ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile vier Siege und ein Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich Wolfurt selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Nach der klaren Niederlage gegen FC Wolfurt ist Intemann FC Lauterach weiter das defensivschwächste Team der Eliteliga Vorarlberg - Frühjahr.

Das nächste Spiel von FC Lauterach findet in drei Wochen statt, wenn man am 29.05.2023 EMMA & EUGEN Dornbirner SV empfängt.

Eliteliga Vorarlberg - Frühjahr: Intemann FC Lauterach – FC Wolfurt, 1:5 (0:4)

92 Benjamin Neubauer 1:5

81 Fabio Erath 1:4

25 Muecahit Oezdemir 0:4

18 Aaron Fleischhacker 0:3

9 Kubilay Kalkan 0:2

7 Frederik Meier 0:1

